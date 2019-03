Carla Assumpção, CEO da Swarovski, e Nadir Moreno, CEO da UPS, se reuniram no Fórum CLAUDIA 2019 para falar sobre a importância de não se masculinizar nos ambientes em que estão presentes.

O evento aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo, e reuniu mais de 30 mulheres CEOs.

As duas executivas falaram sobre como as mulheres são capazes de fazer várias tarefas aos mesmo tempo. Para Carla, “as mulheres possuem dupla jornada, sim, nós nascemos com esse dom”. Além disso, Nadir também afirmou que nunca teve de assumir funções de homens para conseguir algo.

Nadir Moreno trabalha há 27 anos na UPS e passou pelo processo seletivo para se tornar presidente há 2 anos. Ao assumir a empresa, ela se viu com a responsabilidade de transformar o papel da UPS no Brasil. Além disso, ela contou que, hoje em dia, a empresa conta com uma porcentagem de 40% de mulheres no staff e que há a obrigação de que 30% dos gerenciamentos na empresa ao redor do mundo devem ser comandados por mulheres.

Já Carla Assumpção contou que está há 18 anos na Swarovski e que começou “quando as pessoas associavam a marca a nome de vodka”. Ao assumir o cargo no Brasil, ela tinha o desafio de fazer com que 14 lojas se tornassem rentáveis em apenas 2 anos. E foi isso que ela fez. “Nunca estive pronta para o próximo passo, sempre digo que oportunidade é como um topete na cabeça de careca, tem de agarrar na primeira vez que surgir”, contou ela.

Ao contarem sobre os seus lemas de vida ao público, Carla disse que “ótimo é inimigo do bom, então não sou ótima em nada e sou boa em tudo”. Nadir, em complemento, afirmou que seu lema de vida é a priorização. “Devemos priorizar o que é mais importante, ter uma equipe competente e ter uma família para dar apoio e suporte”, disse a CEO da UPS.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reúne algumas das mulheres mais poderosas da atualidade.

