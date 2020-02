Primeiro emprego: 3 passos para agarrar sua vaga

”Interesse e dedicação contam mais do que experiência. As empresas querem pessoas empenhadas” – Daniela do Lago, especialista em coaching

Como conseguir seu primeiro emprego

1. Foco no currículo

Ele funciona como uma primeira seleção. Por isso, ponha seu objetivo nele. ”Senão, suas chances diminuem muito!” avisa Daniela do Lag, coaching

(orientadora) e professora de MBA da Fundação Getulio Vargas. Caso ainda não saiba em qual área específica deseja atuar, aponte algo mais abrangente.

Ressalte qualidades e cursos extracurriculares.

2. Ative seus contatos

Aproveite toda oportunidade – sem ser inconveniente, claro! – para falar da sua busca por emprego. ”E não se restrinja aos parentes, pois quem você menos

espera pode saber de algo”, diz Daniela. Se já disser onde ou com o que quer trabalhar, melhor ainda!

3. Vá a toda e qualquer entrevista

Relacione as 20 empresas nas quais gostaria de trabalhar e mande seu CV. Se pintar entrevista para um cargo que não queira, vá mesmo assim! ”Você faz

contatos e ganha experiência”, diz Daniela.

4 programas para conquistar a sua oportunidade

1. Aprendiz Legal

Onde

Todo o país.

O que é

Programa de aprendizagem que alia qualificação profissional e primeiro emprego

Como funciona

Trabalha-se quatro dias da semana e no quinto dedica-se à capacitação, com cursos relativos a ocupações administrativas, práticas bancárias e outras. A

jornada de trabalho é de até seis horas e o contrato de até dois anos.

Quem pode participar

Jovens de 14 a 22 anos estudantes do ensino fundamental ou médio (e quem concluiu o médio).

Quanto se ganha

Em média, R$ 370 por seis horas. A empresa paga mais se quiser. Tem direito a 13o e férias.

Inscrição

Veja telefone para cada estado no www.aprendizlegal.org.br

2. Programa Jovem Cidadão

Onde

Região Metropolitana de SP + Santos.

O que é

Programa do Governo de SP que dá o primeiro trabalho.

Como funciona

Você é chamada para processos seletivos. Se passar, trabalhará por até seis horas diárias. O estágio dura seis meses e pode ser prorrogado.

Quem pode participar

Jovens de 16 a 21 anos, estudantes do ensino médio das escolas estaduais.

Quanto se ganha

A empresa paga, ao menos, R$ 1,89 por hora trabalhada e vale-transporte. O governo paga mais R$ 65/mês.

Inscrição

Em um Poupatempo, PAT, ou no www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br

3. ProJovem Trabalhador

Onde

Todo o país, exceto BA e CE.

O que é

Programa que oferece qualificação profissional em diversas áreas para o primeiro emprego.

Como funciona

Você faz o curso que dura, em média, seis meses. No fim, pode sair empregada.

Quem pode participar

Jovens entre 18 e 29 anos que estejam desempregados. Passarão por análise socioeconômica e é preciso estar cursando ou ter concluído ensino fundamental ou

médio.

Quanto se ganha

Durante o curso, há auxílio financeiro de R$ 100 por mês e auxílio-transporte. O material didático também está incluso.

Inscrição

Veja no site http://www.mte.gov.br/projovem/default.asp

4. Planteq – Plano Territorial de Qualificação

Onde

Todo o país.

O que é

Programa de qualificação social e profissional.

Como funciona

Curso de qualificação profissional em diversas áreas, como telemarketing, vendedor de comércio varejista e atendente, entre outras. No final do programa, é

possível sair empregada no mercado de trabalho.

Quem pode participar

Jovens a partir de 16 anos. Alguns cursos (como o de telemarketing) exigem que se tenha 18 anos. É preciso estar desempregada.

Quanto se ganha

Auxílio-transporte, kit estudantil e material didático.

Inscrição

Veja no site http://www.mte.gov.br/pnq/planteq.asp