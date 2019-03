No painel ‘Protagonismo feminino na tecnologia: elas avançaram e avisam que não vão parar por aí’, Claudia Woods, CEO da Uber, Cristina Palmaka, da SAP, e Paula Paschoal, do PayPal, em conversa mediada por Nina, da Black Money, discutiram o papel da mulher nas empresas de tecnologia. “Agora, todas as empresas são de tecnologia, e passa a ser uma área de atenção para as mulheres”, disse Cristina. “E competências que são mais presentes nas mulheres, como empatia cuidado etc., são importantes neste momento de transformação digital.

Paula chamou a atenção para um ponto importante: a necessidade de incentivar meninas a lidarem com tecnologia desde crianças, estimuladas a serem o que quiserem desde sempre.

Claudia lembrou que uma característica das chamadas empresas de tecnologia é serem de evolução rápida,

Elas participaram do Fórum CLAUDIA 2019, que aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

