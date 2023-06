Mariana Zonenschein fala sobre carreira, maternidade e realizações

Mulheres que inspiram, transformam e empurram a sociedade para frente. Elas não têm medo de mudar o mundo, fazer diferente e conquistar o que ninguém ainda conseguiu. Dar espaço para que elas brilhem permite o avanço de novas gerações e, por isso, a CLAUDIA hoje conta um pouco sobre a trajetória da advogada Mariana Zonenschein.

Aos 42 anos, a carioca coleciona grandes feitos nos seus 20 anos de carreira. Não só pela vitória de centenas de casos ou pelo aumento expressivo de seu escritório, mas também por ser a única brasileira a receber indicação ao prêmio Women in Business Law Awards 2023 Americas, na categoria Media & Entertainment.

O prêmio tem o objetivo de identificar pessoas, equipes e empresas que estão transformando seu ambiente de trabalho, aprimorando suas práticas profissionais e liderando suas áreas de atuação, em busca de um futuro cada vez mais igualitário para homens e mulheres nas Américas.

“Essa indicação é uma honra, um reconhecimento de todo trabalho feito com muito afinco ao longo de anos, em que procuro aliar o prazer de lidar com a profissão que escolhi, eficiência na entrega do resultado e valorização do poder de liderança das mulheres no Direito”. diz ela, que completa: “é muito importante colocar o nome de mulheres brasileiras que ocupam cargos de liderança em evidência. Não só porque merecemos salários e condições de trabalhos iguais como também porque merecemos estar em pé de igualdade aos homens”.

Em sua carreira como advogada, teve destaque no combate às fake news e em matéria de direitos autorais em casos publicamente conhecidos, a exemplo de Seu Jorge, Bruno Gagliasso, Giovanna Antonelli e Fernanda Lima. Além disso, Mariana realizou, em seu escritório, um desafio para associados com palestras e consultas conduzidas pela nutricionista carioca Cynthia Howlett, com a intenção de incentivar os cuidados com a saúde no ambiente de trabalho – iniciativas reforçadamente reconhecidas pelo prêmio. Desde a abertura do escritório, ela e sua equipe conseguiram quadruplicar o faturamento do empreendimento.

O sucesso incomparável da advogada vem também com renúncias. Estar disponível quase que 100% do tempo para atender seus clientes é uma realidade. Para tentar equilibrar sua carreira com a vida pessoal, ela procurou encontrar clientes em lugares que ela gosta. “Acabo viajando para esses espaços e, dessa forma, junto o que preciso fazer com atividades que me fazem bem. É uma escolha minha”, conta Mariana, que também separa anualmente um período de férias para “dar uma desligada”.

Ao olhar para uma mulher bem sucedida, geralmente é difícil imaginar que ela seja mãe de uma criança de 8 anos. Mas a advogada não está aí para caber em caixinhas. “A maternidade me deu impulso tanto para trabalhar com mais eficiência quanto para ter mais tempo de qualidade”, diz ela. E a conexão deles, ela deixa claro, sempre está presente. “Ele me acompanhou na premiação, por exemplo.”

Com uma carreira profissional de sucesso, uma maternidade feliz e tantas realizações, falta alguma coisa para Mariana? “Embora eu não esteja procurando, até porque estou em uma fase de bem-estar confortável, sinto que, com o empoderamento das mulheres e a chegada delas aos cargos de liderança, faltam homens aptos a querer e conseguir se relacionar com elas. Eu percebo que a maioria deles preferem seguir relações mediante fatores que o façam estar no controle da relação, e quando uma mulher bem resolvida e independente aparece, eles têm dificuldade”, termina. De todo modo, ela continua a fazer seu trabalho, curtir sua vida com seu filho e construir amizades duradouras.