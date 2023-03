9 dicas indispensáveis para deixar seu perfil no LinkedIn mais relevante

Está procurando emprego e não sabe como se destacar no mercado? O LinkedIn pode ser uma excelente forma de conseguir aquela tão sonhada vaga e dar um up na carreira. Porém, segundo Karuna Lopes, head de comunicação da rede profissional na América Latina, o Brasil está entre os países com o maior número de usuários na plataforma. Portanto, é imprescindível encontrar formas de fazer o seu perfil estar em destaque.

Assim, os recrutadores conseguem te encontrar de forma mais rápida, assertiva, e de quebra, você ainda causa uma boa impressão. A seguir, confira as dicas de ouro que Karuna compartilhou neste sábado (11), diretamente da Casa Clã:

1. Adicione uma foto

Apesar de parecer óbvio, Karuna explica que esse é um dos pontos primordiais para destacar o perfil no LinkedIn, especialmente quando temos nomes “comuns”, já que isso diminui a chance de sermos confundidos com outras pessoas. As vantagens de incluir a foto são:

9x mais pedidos de conexão

mais pedidos de conexão 21x mais visitas no perfil

mais visitas no perfil 36x mais mensagens comparando com quem não tem foto

Mas lembrando: não vale qualquer foto. Evite aquelas na praia, com os bichos de estimação ou num passeio informal. O melhor é que as fotografias sejam em contexto profissional. Caso prefira, também é possível colocar vídeos de apresentação no perfil, no caso de quem curte uma apresentação mais dinâmica.

2. Coloque um título direto

Aqui estamos falando sobre as informações que aparecem logo abaixo de foto e nome. Ao invés de colocar uma longa descrição, dê preferência por algo direto e claro. “Isso ajuda o algoritmo a entender de fato o que você faz, para quando alguém buscar algo em sua área, a conexão rolar de forma facilitada”, esclarece Karuna.

3. Mostre seus pronomes

A nova ferramenta, lançada no ano passado, é essencial para que os recrutadores e empresas respeitem a sua identidade de gênero.

4. Faça um resumo criativo

Aqui, diferente do título, o resumo precisa ser criativo, mesclando elementos de sua jornada profissional e pessoal. “Eu, por exemplo, quero que as pessoas saibam da minha trajetória no mercado, mas também desejo que tenham ciência de meus filhos, hobbies e daquilo que eu faço nas horas vagas”, recomenda.

Relacionadas Carreira CASA Clã traz debate sobre as diferenças de gênero no mercado de trabalho

Continua após a publicidade

5. Atualize suas conquistas

Normalmente, as pessoas apenas atualizam o perfil no LinkedIn ao mudar de emprego. Contudo, mudanças menos bruscas, como promoções ou ganhar novas funções, também devem ser compartilhadas. “Isso turbina e destaca o seu perfil na rede. Não precisa deixar igual a um currículo, pois o robô entende melhor os textos com uma narrativa clara”, pontua a head de comunicação.

6. Trabalhos voluntários

Caso realize trabalhos voluntários, mostre em seu perfil, pois isso indica aos recrutadores quais são as causas que importam para você.

7. Competências são importantes

Karuna revela que existe um movimento forte começando nos Estados Unidos: as empresas estão começando a contratar baseadas exclusivamente em habilidades. Portanto, quanto mais destacarmos as nossas habilidades na plataforma, maiores as chances de conseguir um emprego. Mas lembre-se: o ideal é que coloquemos ao menos cinco competências.

8. Recomendações

Recomendações são como resenhas profissionais: “Às vezes temos vergonha de pedir, mas é muito importante. Se você prestou um bom serviço, peça uma recomendação. É como se você mostrasse ao mundo que você é um profissional cinco estrelas”, afirma.

9. Open To

E por último, não se esqueça de ativar o selo “open to” na plataforma. Isso faz com que os recrutadores saibam que você está aberto a novas oportunidades. “É um selo que aparece perto de sua foto de perfil, exibindo que estamos abertos a uma nova vaga”, conclui.

Sobre a Casa Clã

Casa Clã aconteceu de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e foi uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.