Quem recebeu o Fundo de Garantia ou vendeu um carro ou imóvel e está pensando em um negócio pode considerar as franquias. Elas têm o que festejar. Entre novembro de 2016 e outubro de 2017, o faturamento do setor subiu 8% – de 147,7 bilhões de reais para 159,8 bilhões de reais.

“São uma excelente opção. Otimizam os recursos porque há divisão de custos em propaganda, ganho em escala ao comprar dos mesmos fornecedores e mais gente pensando em soluções para o negócio”, diz Adriana Auriemo, diretora da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Mas requer cuidados.

No mesmo período, ocorreu queda de 6% na quantidade de redes. Aquelas que não provaram eficiência sumiram. Ruy Barros, consultor do Sebrae, sugere usar, no máximo, 40% do capital disponível. Ele lembra que “o negócio não anda sozinho e exige empreendedorismo”. Como o sucesso não é garantido, este guia traz as peculiaridades de marcas que selecionamos – todas com selo de excelência da ABF – para que o salto seja às claras e represente autonomia financeira.

Até 75 mil reais

1.Home Angels – Cuidadores de crianças, adultos e idosos doentes ou em recuperação. Na América Latina, é a maior franquia do setor.

Investimento: 25 mil reais

Mais de 160 no país Vantagens: Investimento baixo, retorno rápido e mercado promissor. O grupo dos que têm mais de 60 anos subiu de 9,8%, em 2005, para 14,3%, em 2015

Investimento baixo, retorno rápido e mercado promissor. O grupo dos que têm mais de 60 anos subiu de 9,8%, em 2005, para 14,3%, em 2015 Pontos sensíveis: A capacitação de pessoal. Não é preciso ter formação específica, mas, sim, curso de cuidador para fazer a higiene, dar comida e remédios. Há dificuldade em atingir o público-alvo, as classes A e B. Não atende planos de saúde

2.Limpidus – Criada há 40 anos, é líder no segmento de limpeza comercial. Utiliza produtos menos agressivos ao meio ambiente.

Investimento: 50 mil reais

150 Vantagens: O setor de limpeza está em ascensão. No primeiro semestre de 2017, faturou 46 bilhões a mais do que no mesmo período de 2016. Como materiais e equipamentos ficam guardados com o cliente, não é preciso ter um ponto comercial, eliminando custos fixos com aluguel e energia

O setor de limpeza está em ascensão. No primeiro semestre de 2017, faturou 46 bilhões a mais do que no mesmo período de 2016. Como materiais e equipamentos ficam guardados com o cliente, não é preciso ter um ponto comercial, eliminando custos fixos com aluguel e energia Ponto sensível: O desempenho da mão de obra. O franqueado tem que estar atento aos funcionários, que devem ser treinados com filmes disponibilizados pela marca

3.Emagrecentro – É a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do país. Há 30 anos adota metodologia exclusiva.

Investimento: 59,5 mil reais

100 Vantagens : Mesmo mantendo biomédicos, fisioterapeutas e esteticistas no quadro, oferece preço baixo. Pacotes de tratamento custam, em média, 792 reais, parcelados em até 12 vezes. O programa Speed Quatro Fases promete reduzir 25% do peso corporal. As etapas são a desintoxicação, o emagrecimento, a reeducação alimentar e a manutenção do peso. A duração varia de acordo com a evolução do cliente

Mesmo mantendo biomédicos, fisioterapeutas e esteticistas no quadro, oferece preço baixo. Pacotes de tratamento custam, em média, 792 reais, parcelados em até 12 vezes. O programa Speed Quatro Fases promete reduzir 25% do peso corporal. As etapas são a desintoxicação, o emagrecimento, a reeducação alimentar e a manutenção do peso. A duração varia de acordo com a evolução do cliente Pontos sensíveis: Lidar com a ansiedade de clientes que querem soluções fáceis. O franqueado não precisa ter experiência no ramo, mas deve estar na linha de frente do negócio

De 75 mil a 150 mil reais

1.Nutty Bavarian – Com 900 pontos no mundo, a marca americana de castanhas glaceadas chegou ao Brasil em 1996.

Investimento: 80 mil reais

135 no Brasil Vantagens: Quiosque com estrutura enxuta, sem gerente. O franqueador dá orientação sobre o produto, treinamento para o negócio e suporte para escolha do ponto

Quiosque com estrutura enxuta, sem gerente. O franqueador dá orientação sobre o produto, treinamento para o negócio e suporte para escolha do ponto Ponto sensível: A alta rotatividade de funcionários aumenta a necessidade de capacitação constante pelo franqueado

2.Sóbrancelhas – Design e aplicação de fios nas sobrancelhas, limpeza de pele, alongamento e permanente de cílios.

Investimento: 118,8 mil reais (quiosque) e 176,9 mil reais (loja)

Mais de 180 no Brasil Vantagens: O retorno é rápido, oferece linha de produtos próprios e pioneirismo em quiosque de sobrancelhas. Com modelo de negócio enxuto, pode ser montado em pequenas galerias comerciais ou em unidades móveis, as Sóbrancelhas Trucks

O retorno é rápido, oferece linha de produtos próprios e pioneirismo em quiosque de sobrancelhas. Com modelo de negócio enxuto, pode ser montado em pequenas galerias comerciais ou em unidades móveis, as Sóbrancelhas Trucks Ponto sensível: A concorrência com salões de beleza, que têm clientela fiel e ainda fazem cabelo e unha

3.MyGloss – Bijuterias com design próprio, venda presencial e online e vários formatos de negócio.

Investimento: 130 mil reais (quiosque), 330 mil reais (loja) e 29,9 mil reais (home based – em casa)

48 Vantagens: Renovação constante das coleções. É possível começar como franqueado e personal stylist levando as peças às clientes, o que reduz custos. A primeira coleção da MyGloss Expression, de acessórios colecionáveis, carrega a assinatura da modelo Isabeli Fontana

Renovação constante das coleções. É possível começar como franqueado e personal stylist levando as peças às clientes, o que reduz custos. A primeira coleção da MyGloss Expression, de acessórios colecionáveis, carrega a assinatura da modelo Isabeli Fontana Ponto sensível: É fundamental o franqueado escolher um local com grande fluxo de pessoas das classes A e B em shoppings bem localizados

De 150 mil a 225 mil reais

1.5ÀSEC – Rede de lavanderias francesa. A operação no Brasil é a maior do mundo.

Investimento: 176 mil reais

444 Vantagens: Reconhecida por investir em inovações, economia de água e uso de produtos ecologicamente corretos. Lançou a lavanderia online e prepara também um aplicativo (para smartphones)

Reconhecida por investir em inovações, economia de água e uso de produtos ecologicamente corretos. Lançou a lavanderia online e prepara também um aplicativo (para smartphones) Ponto sensível: O valor inferior praticado por concorrentes menos especializados

2.OdontoCompany – Clínica odontológica, parte da maior aceleradora de franquias do país, a SZMTO Holding de Franquias.

Investimento: 177,5 mil reais

256 Vantagens: Negocia insumos por valores entre 25% e 35% abaixo do mercado, permitindo preços mais acessíveis para o cliente. Para as unidades com dificuldades financeiras, de atendimento ou gestão, a marca desloca uma equipe para ajudar a solucionar os problemas

Negocia insumos por valores entre 25% e 35% abaixo do mercado, permitindo preços mais acessíveis para o cliente. Para as unidades com dificuldades financeiras, de atendimento ou gestão, a marca desloca uma equipe para ajudar a solucionar os problemas Pontos sensíveis: Não é preciso ser da área da saúde para entrar no negócio. Mas é essencial ter uma boa equipe de vendas.

3.Hope Lingerie – Criada há 50 anos no Brasil por um imigrante libanês, pioneiro na introdução de tecidos inteligentes, como a microfibra.

Investimento: 180 mil reais

Não cobra Taxa de propaganda: 1% para o fundo, que investe em campanhas de Natal, Dia das Mães etc. E 1% para ações com blogueiros ou veículos de comunicação regionais

175 Vantagens: Amplo leque de peças íntimas, moda praia, cosméticos e acessórios. Faz campanhas com grandes celebridades (Gisele Bündchen e Juliana Paes) e uma análise detalhada do mercado e do número de unidades que cada localidade comporta

Amplo leque de peças íntimas, moda praia, cosméticos e acessórios. Faz campanhas com grandes celebridades (Gisele Bündchen e Juliana Paes) e uma análise detalhada do mercado e do número de unidades que cada localidade comporta Ponto sensível: A sazonalidade. Como as lingeries, por exemplo, são mais vendidas em datas comemorativas e com picos nos fins de semana, sem um bom planejamento pode haver dificuldades

De 225 mil a 330 mil reais

1.Mundo Verde – A maior rede de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar da América Latina. Tem a sustentabilidade como propósito.

Investimento: 230 mil reais (loja) e 120 mil reais (quiosque)

400 Vantagens: Oferece produtos diet, light, integrais, orgânicos, funcionais, sem glúten e lactose, suplementos para atletas e complementos alimentares. Mantém o Olá Nutri, que tira dúvidas por telefone e pelo portal na internet sobre saúde e qualidade de vida

Oferece produtos diet, light, integrais, orgânicos, funcionais, sem glúten e lactose, suplementos para atletas e complementos alimentares. Mantém o Olá Nutri, que tira dúvidas por telefone e pelo portal na internet sobre saúde e qualidade de vida Ponto sensível: A alta rotatividade de funcionários. Para diminuir o problema, dá treinamentos na Universidade Mundo Verde

2.Pello Menos – Depilação com cera sem hora marcada. Cliente que espera mais de 30 minutos ganha desconto.

Investimento: 295 mil reais

50 Vantagens: Com uma cera exclusiva, elástica e de baixa temperatura, promete depilação menos dolorosa. Criou o primeiro plano de assinaturas mensal para os serviços

Com uma cera exclusiva, elástica e de baixa temperatura, promete depilação menos dolorosa. Criou o primeiro plano de assinaturas mensal para os serviços Ponto sensível: Oferece treinamento à distância, já que o centro de capacitação fica no Rio de Janeiro. Mas franqueados de outros estados ficam inseguros

3.Imaginarium – Rede de lojas de presentes e design. Com equipe de criação exclusiva, lança mais de 400 produtos por ano.

Investimento: 300 mil reais

229 Vantagens: Portfólio com peças de design divertidas e surpreendentes. Há treinamento online e presencial, consultoria de gestão de loja e de estoques e suporte de marketing

Portfólio com peças de design divertidas e surpreendentes. Há treinamento online e presencial, consultoria de gestão de loja e de estoques e suporte de marketing Ponto sensível: Vendedores jovens, que encaram o trabalho como provisório. Aalta rotatividade dificulta a capacitação

Glossário

Investimento: Valor mínimo para abrir o negócio, incluindo taxa de franquia, capital de giro para aluguel, decoração e equipamentos.

Payback: Tempo de retorno

do investimento.

Royalties: Pagamento mensal

pelo direito de uso da marca.

Taxa de propaganda: Valor mensal para divulgar a franquia.