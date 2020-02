Fature alto abrindo uma esmalteria!

A ideia da esmalteria é tornar o momento de fazer as unhas uma experiência prazerosa. “Existe mercado para esse segmento de beleza com foco no tratamento das unhas. Afinal, as mulheres fazem mão e pé toda semana”, diz Elderci Maria Garcia, consultora do Sebrae-SP. Esqueça o barulho dos salões: na esmalteria o serviço deve estar voltado para o conforto da clientela, com direito a cafezinho, chá e até bebidinhas – embora elevem o custo, elas são um diferencial. A ideia pegou, está virando febre e dá dinheiro. Claro que para dar certo tudo deve ser bem planejado. Aprenda como abrir uma esmalteria, trabalhe com o que gosta e vire uma empresária de sucesso!

Cardápio básico do sucesso

O diferencial de uma esmalteria é a oferta de serviços bem variados. Cobre preços diferentes para esmaltes nacionais e importados e abra o negócio com pelo menos estes serviços:

Manicure e pedicure

Francesinha e inglesinha

Unhas artísticas (com desenhos, adesivos, carimbos…)

Pelo menos um efeito especial, como ombré, caviar ou plush nails (cobrado por unha)

Somente esmaltação (lixar, hidratar e pintar)

Serviços para unhas de gel (aplicação, manutenção, avulsa…)

Esfoliação e hidratação de cutícula



Como calculo o preço do serviço?



Pense como cliente: quanto você pagaria em cada serviço da sua esmalteria? Pesquise os preços dos salões concorrentes e cobre de 20% a 30% a mais. “As pessoas estão dispostas a pagar mais caro por um serviço que tenha um valor agregado, algo a mais”, diz Elderci. Para estimar seu lucro, veja essa sugestão de cálculo com base no preço de uma manicure simples:

Preço que você pretende cobrar = R$ 16

Gastos previstos com funcionários e material (esmalte nacional) = R$ 10,56

Lucro estimado = R$ 16 – R$ 10,56 = R$ 5,44 por unha x 50 (número de manicures por semana) = R$ 272 por semana x 4 = R$ 1.088 por mês!

Achou difícil? Abra uma franquia!

Uma opção é entrar em contato com empresas que oferecem franquias, como a Esmalteria Nacional (investimento inicial de R$ 40 mil) ou a Clube Esmalteria (investimento inicial de R$ 60 mil). Justamente por serem franquias, a coisa já vem mastigadinha: as marcas fornecem material, mobília, serviço de divulgação e consultoria, por exemplo.

As clientes irão à sua esmalteria e não ao salão do bairro porque você…

É especialista no assunto

“Na esmalteria, a cliente vai encontrar profissionais mais preparados do que nos salões”, explica Elderci. O que significa que a equipe deve ser mais capacitada e acompanhar as tendências em unhas. Matricule as funcionárias em cursos e fique antenada! “O diferencial fideliza o público e faz a cliente voltar”, diz. Sua empresa tem que ter o que de melhor existe em unhas!

Oferece um lugar aconchegante

“A experiência que a cliente passa na esmalteria vai além do serviço oferecido”, aponta Elderci. “Se ela acha o momento especial, volta!”, completa Gustavo Andare, presidente da Esmalteria Nacional, a primeira rede de nail bar do Brasil. Capriche na decoração e sirva cafezinho, chás e docinhos (você mesma pode preparar!). Cuidado se quiser abrir a empresa no fundo de casa: seu espaço tem que ter estilo! “Senão, a cliente pode pensar: como um lugar que não é bacana vai me deixar mais bonita?”, avisa Elderci.

Dá tratamento VIP

As clientes buscam comprometimento (não atrase a hora marcada) e um superatendimento na esmalteria. Todos da equipe devem tratar o público com atenção extra, sempre com sorriso no rosto (leve o bom humor em conta antes de contratar alguém, viu?).

Comece a planejar

Público-alvo

Defina se serão mulheres da classe A, B ou C e tente descobrir seus hábitos e do que elas gostam. Isso ajuda a definir qual serviço vai ter maior saída e onde você vai abrir a esmalteria, perto da casa ou do trabalho delas? É preciso ser fácil chegar e estacionar no local.

Mão de obra

Contrate pelo menos quatro funcionárias: três atendendo e uma na recepção (você pode fazer as vezes de uma delas). Combine um salário fixo, a comissão e registre todas.

Comece certinho

Você pode abrir uma microempresa e ser uma empreendedora individual ou, se preferir ter um sócio, optar por uma sociedade empresária limitada. O Sebrae presta consultoria gratuita sobre como criar sua empresa, mas vale contratar um contador para dar conta da papelada.

Fazendo as contas

Gustavo Andare, presidente da Esmalteria Nacional, a primeira rede de nail bar (que também serve bebidinhas) do Brasil, ajuda a colocar os gastos na ponta do lápis.

Investimento inicial

O ideal é cerca de R$ 30 mil, com previsão de recuperar a grana no período de seis meses a um ano. Esse valor será gasto com:

Mobília (autoclave para esterilização, carrinhos de manicure, cafeteira…)

Reforma do espaço. Dá para economizar se você fizer a pintura ou se já tiver um lugar com tudo em ordem.

Estoque de materiais. Os experts dizem que o ideal é começar com 100 esmaltes (nacionais e importados) e dez alicates por manicure.

Panfletos, cartões de visita, impressão do logo nos materiais, contador e despesas para abrir a empresa.

Custo mensal

As despesas fixas incluem salários, impostos, aluguel, reposição de material e contas de água, luz e telefone.

Fluxo de caixa

Após os três primeiros meses, seus ganhos devem cobrir os custos e dar lucro – é com ele que você conseguirá repor o investimento inicial. Tenha uma grana guardada com o valor do custo de um mês e use-a para não ficar no vermelho em um mês de menor movimento.