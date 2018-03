Executivo é demitido após comentário contra mulheres no Twitter

Um executivo foi demitido após publicar no Twitter que sente “saudade do tempo que mulher dava a b* e não opinião”. Uma seguidora de Milton Vavassori Junior enviou um e-mail para a filial da empresa Promarc Technology Corporation no Brasil reclamando da postagem, de acordo com O GLOBO.

Segundo Marco Aurelio Modelli, executivo que representa a Promarc em São Paulo, a demissão ocorreu assim que tomaram ciência do ocorrido e que sua vaga, na Flórida, já foi preenchida.

O post feito por @beruta era sobre feminismo. “Quando os homens imaginam uma revolta feminina, eles imaginam um mundo em que as mulheres governam homens como homens governam as mulheres. Não é de se admirar que eles tenham medo”.

No momento em que foi chamado pela empresa, de acordo com Modelli afirmou a O GLOBO, Vavassori teria dito que foi algo que fez “sem pensar” e que considerou sua forma de expressar-se como uma atitude “infantil”.

— Ele pediu desculpas e tudo, mas foi meio tarde — completou Modelli.

