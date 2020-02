Entre no mercado de telemensagem e ganhe dinheiro sem sair de casa

Invista em novidades para se destacar

Foto: Getty Images

Quem não sonha em ser dona do próprio negócio, ganhar dinheiro sem sair de casa? Imagina então fazer isso e ainda emocionar muita gente? Quem trabalha com telemensagens sabe bem o que é isso. Apesar de não ser um mercado novo, ainda vale investir: o investimento inicial é baixo, a concorrência diminuiu, mas a procura de clientes que querem homenagear, conquistar e até se desculpar com alguém continua alta, especialmente em datas especiais. A grande sacada de quem se destaca no mercado é dedicação e divulgação! Pegue o telefone, o computador e engorde sua conta!

Como funciona o serviço

O cliente liga, escolhe a telemensagem e pede o dia e o horário que deseja que a homenagem seja enviada. Um bom atendimento faz muita diferença! Ao telefone, seja educada e gentil: vale dizer que a telemensagem foi enviada “com muito carinho” por determinada pessoa, agradecer a atenção e desejar um bom-dia.

Kit inicial

– 1 linha telefônica

– 1 telefone adaptado ou 1 aparelho Telebox (ele é o que transmite o áudio do computador para o telefone que você já tem.

– 1 computador

– Telemensagens variadas: você compra em lojas virtuais. A entrega é feita em CD ou por meio do envio de links, pelos quais você baixa as homenagens. Em média, o custo do link é de R$ 3 e do CD pode variar de R$ 4 a R$ 10. Ambos contêm de 30 a 40 telemensagens.

Onde comprar

Coração Feliz

Aparelho telefônico adaptado para telemensagem + cerca de 1.500 mensagens variadas + brindes. R$ 99.

Cantinho do Coração

Aparelho telefônico adaptado + 1 mil mensagens + brindes. R$ 170.

Telemensagem Toque de Amor

Aparelho telefônico adaptado + 5.600 mensagens + brindes. R$ 99,99.

Disk Emoção

Aparelho Telebox + 10 mil mensagens variadas + brindes. R$ 39,99.

Divulgue, divulgue, divulgue

Anunciar o serviço de telemensagem é o segredo para o negócio decolar. Além de panfletos, invista na divulgação nas redes sociais e em publicidade na internet. O Google AdWords, um serviço do Google, só cobra quando seu anúncio é clicado.

Conheça seu produto

Escute todas as telemensagens antes de oferecê-las. Só assim conseguirá orientar seus clientes.

Mantenha a paciência

Algumas pessoas querem escutar várias telemensagens até se decidirem, o que pode levar algum tempo. Não pressione jamais!

Ofereça variedade

Tenha muitos tipos de mensagens e com músicas variadas: para aniversários, datas comemorativas, românticas, com pedidos de desculpas…

Cadastre todos os clientes

Anotar os dados dos clientes e qual mensagem ele enviou para quem evita gafes.

Crie uma tabela de preços

Cobre valores diferentes para telemensagens enviadas para telefone fixo, celular ou ligações de longa distância – em média, eles podem variar de R$ 7 a R$ 15. Para não perder o controle da conta telefônica, Amanda, que usa a mesma linha para casa e para o trabalho, pede que a fatura seja detalhada. Assim, sabe exatamente seus gastos.

Saiba cobrar

Tenha uma planilha com as datas em que deve receber os pagamentos. Se os clientes não cumprem o prazo, envie uma cobrança por telefone. Em caso de calote, cobre multa de quem recebeu a homenagem.

Invista em novidades

Há gravadores que registram a reação das pessoas que recebem a telemensagem. Grave isso em CD, ofereça aos envolvidos e ganhe mais!