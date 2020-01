4 dicas para ter um negócio online de sucesso

Comecei meu blog em abril de 2010. Era um portfólio para mostrar meus negócios offline: uma marca de joias e meu trabalho como personal shopper/stylist. Postava três vezes por dia fotos profissionais – o que exigia investimento significativo na produção e no desenvolvimento do site. Entretanto, rapidamente me dei conta de que a audiência preferia aproveitar minhas recomendações online em vez de pagar por uma consulta presencial. Eu queria e precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro nesse novo formato.

Pensei que, se eu gerasse uma venda para um varejista, poderia cobrar comissão dele. Depois de muitas sessões de brainstorming com meu sócio (e também marido), Baxter, desenvolvemos uma ferramenta que permite produzir conteúdo e ganhar parte da comissão caso o material leve leitores a comprar um item indicado ali – pode ser moda, decoração, alimentos… Seria perfeita não só para mim mas também para outras influenciadoras.

Começamos a elaborar a ideia no final de 2010 e, no começo de 2011, já tínhamos uma plataforma funcionando. Surgia a rewardStyle. Convidei primeiro influenciadores que eu conhecia. Isso nos garantiu meia dúzia de pessoas e mais duas marcas que apostaram na ideia. Com o amadurecimento do mercado, as marcas passaram a contar, cada vez mais, com o conteúdo gerado por esses profissionais. Colaboramos, desde o início, com a profissionalização da área – além de proporcionar independência financeira para mulheres que decidem empreender nesse universo. Ao mesmo tempo, a gente vem ajudando muitos negócios a navegar por todas as mudanças no comportamento de consumo.

Os consumidores gastam cinco horas por dia em seus dispositivos móveis e 92% desse tempo em canais sociais fechados. O influenciador, não a mídia tradicional, tem o ouvido do consumidor agora. Isso é um desafio para os profissionais de marketing de marca, pois existem 3 bilhões de usuários sociais ativos no mundo e o tempo é distribuído por centenas de criadores de conteúdo. Entrego aqui coisas que eu aprendi e que podem ajudar quem está começando a empreender, especialmente nesse universo digital.

Como mãe, estou bastante consciente do poder e da arte da delegação. Sou responsável por uma lista quilométrica de tarefas, mas, com uma família, isso simplesmente não é possível nem produtivo a longo prazo. Você deve confiar na equipe que criou. Contrate pessoas mais espertas do que você Monte uma equipe de gigantes, pessoas que você gosta de ouvir e com as quais pode contar em qualquer momento.

Monte uma equipe de gigantes, pessoas que você gosta de ouvir e com as quais pode contar em qualquer momento. Preste atenção no timing É preciso estar atenta ao que acontece ao redor e se atualizar sempre. Estávamos atentos aos movimentos de consumo quando criamos a ideia inicial do rewardStyle. Mesmo depois de lançado, o negócio precisa ser revisado e aperfeiçoado constantemente.

Priorize e foque Todas as manhãs escrevo minhas três prioridades do dia e concentro-me apenas nelas. Se você passar o dia esvaziando sua caixa de entrada, nunca terá tempo para desenvolver grandes ideias, explorar sua criatividade e planejar o futuro.

*Amber Venz Box é fundadora e presidente da rewardStyle