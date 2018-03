4 conselhos de CEOs para as mães

Aconteceu no último dia 6 de março a primeira edição do Fórum CLAUDIA, que reuniu mais de 20 mulheres presidentes de empresas no Brasil. O encontro, é claro, foi inspirador e rendeu bons conselhos para quem está encarando o desafio de conciliar a maternidade com a carreira. Relembre alguns:

Onde quer que esteja, esteja por inteiro

Se você está no trabalho, dê o máximo atenção que conseguir a ele. Se você está em casa, apenas se preocupe com os chamados urgentes do escritório. Essa é uma das dicas de Daniela Cruz, da Vult Cosmética, que acredita em “estar presente por inteiro”, assim o nosso tempo é melhor aproveitado.

Não sinta culpa ao ir trabalhar

Tanto Daniela quanto Fiamma Zarife, do Twitter, acreditam que precisamos deixar a casa sem culpa para ir ao trabalho. Ainda segundo a última, é assim que mostramos aos filhos que trabalhar é um valor positivo, que traz felicidade e que é através dele que alcançamos as realizações.

O pai não “ajuda”, o pai divide a responsabilidade

Existe um provérbio que diz “É necessário uma aldeia inteira para criar uma criança”. Essa máxima resume uma preocupação comum a todas as CEOs: é importante criar uma rede de pessoas que nos apoiem na missão-maternidade. E isso deve começar pelo pai. A ideia de que o homem “ajuda” ainda existe e é machista, afinal, ele é 50% responsável pelo filho, certo? Logo as obrigações – assim como as delícias – devem ser divididas igualmente.

Se você é gestora, olhe para as mães

Uma funcionária que conta com uma sala adequada para amamentar, que pode ter horários flexíveis para acompanhar o filho na consulta médica ou que tem a possibilidade de levar o pequeno ao escritório em uma emergência, com certeza, será mais feliz e satisfeita no dia a dia. E pessoas inspiradas produzem melhor. Se você é gestora ou pode promover esse tipo de mudança, tenha certeza de que será recompensador.