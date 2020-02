Como se comportar diante de uma bronca do chefe

Antes de explodir e começar a chorar, experimente respirar fundo

Foto: Dreamstime

A maioria das mulheres não consegue conter as emoções. Muitas vezes, no trabalho, é só o chefe falar mais firme que as lágrimas já começam a rolar. Se você já passou por esta situação, confira o conselho do especialista Murray Oxman, autor do livro Guia Rápido para Lidar com Pessoas Difíceis, Ed. Gente:

“Você já chorou diante do chefe? Você sempre chora quando alguém fala firme com você? Que modo horrível de viver é esse, reagindo simplesmente ao tom de voz ou à expressão facial de alguém? A verdadeira solução para esse problema é você assumir que se trata, de fato, de um problema interno. Verifique como se livrar disso. Você verá que tudo não passa de uma reação mecânica. Explico: talvez, na sua infância, alguma figura de autoridade tenha falado com você usando determinado tom de voz e, provavelmente, sua reação foi a de choro. E isso permanece até hoje. Chamamos atitudes assim de condicionamento. Como mudar? Da próxima vez que isso acontecer, apenas observe o que você está sentindo, tolerando a sensação de desconforto que a situação lhe trouxer. Segure o choro e aprenda a lidar com esse desconforto. Isso é uma das coisas da vida que só se aprende fazendo. Ok?”

Lembre-se: nem sempre é fácil controlar os sentimentos no momento de atenção. A próxima vez que você levar uma bronca, antes de explodir, experimente respirar fundo. As broncas também servem para você ficar mais esperta e mudar o seu comportamento. Mostrar equilíbrio certamente contribuirá para alavancar a sua carreira.