Celular: como economizar com ligações e torpedos

Adquira chips de operadoras diferentes para aproveitar as promoções de cada uma delas

Foto: Getty Imahes

Como economizar com ligações e torpedos

1. Identifique seus contatos

Na agenda de telefones, coloque a operadora ao lado do nome do dono do número.

2. Informe-se

Fique atenta às promoções e avalie as vantagens e desvantagens para escolher a que melhor se encaixa nas suas necessidades. Os sites e os torpedos que as operadoras enviam são as melhores fontes de informação.

3. Organize-se

Anote as regras das promoções das quais você participa para saber que operadora usar em cada situação.

4. Prefira o pré-pago

Os planos são bem mais vantajosos em comparação com os pós-pagos.

5. Mantenha o controle

Saiba a quantidade de minutos e de torpedos que você já usou para não ultrapassar os limites.

6. Fique atenta

Leia com atenção os regulamentos para não perder a chance de aproveitar cada vantagem. Na maioria das promoções, as recargas devem ser feitas mês a mês.

Dicas de quem sabe economizar

”Tenho um chip de cada operadora e aproveito as promoções de todas elas” – Cinthia Cristina de oliveira, 27 anos, operadora de suporte, RJ.

. Ando com vários chips

Não sou de ficar batendo papo no telefone, mas preciso fazer muitas ligações para resolver questões do dia a dia e falar com a minha família. Há dois anos, eu gastava em média R$ 250 por mês com as recargas de crédito de celular. E olha que eu falava bem menos do que hoje! Achava esse valor um absurdo! Então, comecei a prestar atenção nos anúncios de promoções em revistas e na televisão e resolvi ter um chip de cada operadora para aproveitar o que cada uma tem de melhor!

Todos os dias, antes de sair de casa confiro a bateria dos meus dois celulares e os guardo na bolsa. Tenho um aparelho nacional e outro importado, que comporta dois chips. E ainda carrego solto um quarto chip, que uso em um dos aparelhos quando é preciso. Parece exagero, mas garanto que não é! Isso se chama economia! Costumo dizer que posso até esquecer o meu documento de identidade, mas não os meus chips. São eles que garantem a minha conta de telefone no azul no fim do mês.

. Fiz contas e mudei de plano

Para que o esquema funcione de verdade, passei a navegar com frequência nos sites das operadoras. Assim, tinha as promoções e vantagens sempre na ponta da língua. Por exemplo: falo de graça com meu marido pela Claro, porque é a operadora que ele usa. Na promoção em que me inscrevi, a cada minuto utilizado ganho mais 30 para gastar com outro Claro.

Já na Oi tenho mais vantagens ao ligar para números fixos de mesmo DDD. E ainda falo com minha mãe aos montes porque a cada R$ 1 gasto ganho mais R$ 10 de bônus para usar com outro número da Oi. Com a TIM e a Vivo é a mesma coisa. No final do mês, todas as recargas juntas saem por menos de R$ 100. Além disso, como nunca mais fiz ligações do fixo para celular, a conta de casa não chega a R$ 50!

Meu próximo plano é adquirir um Nextel para poupar ainda mais com os amigos que usam telefone dessa empresa. E por falar em amigos, não deixo de ajudá-los com as facilidades dos meus quatro chips. Combinamos o seguinte: se um deles tentar falar comigo e cair na caixa postal, significa que o chip da mesma operadora está fora do aparelho. Então, esse amigo dá um toque em um dos meus outros números, eu troco de chip e aguardo a nova chamada. Assim, todo mundo fala sem pagar!

. Dica especial

Você não precisa ter vários celulares, basta pegar chips de diferentes operadoras, levá-los na bolsa e trocar quando for ligar para alguém. Mas lembre-se de usar um único número para receber as ligações. É só avisar os amigos e parentes para ligar naquele número específico que você deixa o maior tempo no celular.