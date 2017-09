O momento é de transição profunda. A aprovação da reforma trabalhista e a influência do estilo de vida mais fluido sobre o mercado nos fazem pensar em como e para onde direcionar a carreira.

Pode parecer complicado desapegar de uma rotina que estava sob controle, mas será necessário – e até instigador – descobrir novas formas de lidar com a identidade profissional.

O lado bom vem com as alternativas, como o trabalho remoto, os encontros de negócios por meio de aplicativos e as decisões por videoconferências. Isso pode significar qualidade de tempo de para investir nas outras áreas que nos interessam.

A terceirização, a concorrência com inúmeros freelancers e o fim da obrigatoriedade de um escritório físico também fazem repensar as relações do emprego tradicional e os direitos.

A psicóloga Cecilia Russo Troiano, 52 anos, à frente de uma consultoria que leva seu sobrenome, acredita que a adaptação será necessária de ambos os lados: o funcionário abrirá mão de benefícios, se quiser conquistar flexibilidade, e o empregador terá de valorizar mais os seus talentos.

No livro, Garotas Equilibristas – O Projeto de Felicidade das Mulheres Que Estão Chegando ao Mercado de Trabalho (Pólen Livros, 49 reais), que será lançado em outubro, a especialista contrapõe dois movimentos, o Lean In e o Opt Out.

O primeiro, criado por Sheryl Sandberg, chefe de operações do Facebook, propõe à mulher mergulhar no trabalho até conquistar seu espaço. A dedicação total se equilibraria com o lado pessoal.

Já o Opt Out foi adotado por pessoas que se rebelaram contra as relações corporativas, desistiram do crachá para cuidar da vida pessoal e passaram a pagar as contas com ocupações mais modestas ou sem grandes ambições.

“A geração que está se formando agora e vai moldar o ambiente de trabalho nos próximos anos não deseja nenhum dos dois. Quer achar um meio-termo”, explica Cecilia, que elaborou a tese durante o mestrado na Georgia State University, em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo ela, as mulheres desejam se envolver com algo que combine com seus valores e projetos.

“O propósito chega para realinhar a situação. Assim, não penderemos nem para o capitalismo extremo do trabalho, com entrega total, nem abandonaremos aquilo que conquistamos”, diz. Cecilia indica o que devemos mudar em nós para participar do novo mundo.

Em entrevista para a CLAUDIA, Cecilia explica um pouco mais sobre a sua visão da situação.

Como evoluiu a relação entre a mulher e a carreira?

Entre os anos 1970 e 1980, ela estava entrando no mercado e precisava provar sua capacidade. Afinal, tinha que ocupar um espaço construído pelo homem. Na década seguinte, a mulher ganhou oportunidades, mas em empresas voltadas para o mercado feminino, como as de marcas de beleza. Hoje, há muito mais espaço. Isso, porém, não é suficiente. A mulher vê no trabalho uma das dimensões da vida. Mas ele só não basta; tem de sobrar tempo para a família, as amigas e para si própria. Ela quer igualdade com o colega homem e espera essa atitude da empresa. Tudo corre muito rapidamente, se a companhia demorar seis meses pensando em estratégias para engajar as mulheres, acabará perdendo os melhores talentos.

O que a brasileira mais quer de seus empregos hoje?

O trabalho só dá certo se inclui um propósito. Não pode estar desconectado do momento de vida dela, longe das suas escolhas e dos seus valores.

Na prática, como isso funciona?

Com um certo grau de autonomia. Ela não quer responder a uma hierarquia vertical rígida e pensa em aproveitar sua capacidade criativa. O local também impacta. Aquela sala sem personalidade, triste, não faz sentido. O desejo é por ambientes abertos, leves, que inspirem uma movimentação orgânica.

As carreiras se tornaram mais curtas. Com a proposta de reforma da Previdência, a aposentadoria estará mais distante. Como combinar as duas coisas?

Antes, a aposentadoria era a promessa de um oásis após anos de dedicação. Esse pensamento afundou; não teremos mais uma única carreira. A mulher precisa explorar seus interesses e abrir possibilidades. Assim, tomará um caminho, depois abrirá um negócio, seguirá para outra área. Com o propósito envolvido, não desejará abandonar tudo e ficar em casa. A tendência é válida para as classes A e B. Na C, existe a aspiração, mas ela ainda não é possível.

E em termos financeiros?

Todos ganharemos menos dinheiro, é verdade. Fora das carreiras tradicionais, os benefícios diminuem também. Mas as prioridades serão outras. Hoje, menos pessoas consideram como sinal de status comprar casa e carro. A economia do compartilhamento reduz as despesas, muda o orçamento e traz a mobilidade como algo essencial. Se eu quiser morar em outro país, tudo bem. Com apenas um smartphone posso trabalhar de qualquer lugar do mundo.

Qual é o próximo passo?

Há um movimento no sentido de uma lógica neoliberal: os jovens colocam na balança riscos e recompensas. Entendem que é de sua responsabilidade o que acontece com eles. Portanto, não cabe mais à empresa fazer um plano de carreira. Ela também não vai conseguir prendê-los oferecendo só benefícios. Pegando emprestada uma teoria apresentada pelo filósofo francês Michel Foucault, vamos virar todos empreendedores de nós mesmos.

A primeira reação da sua mãe, ao ouvir você sobre gostar de vestir-se de mulher, foi oferecer algumas saias dela. Chegou a usá-las?

Sim! Mas dei uma encurtada em tudo (risos). Usei muito um vestido preto… Minha mãe tem uma inteligência e um humor maravilhosos. Ela é bióloga, conserva a visão do masculino e do feminino amparada na natureza, mas lidou com bem com o fato de ter tido um filho por quase 60 anos e hoje ter uma filha, ou algo parecido (risos).

A morte do seu filho Diogo (em 2004, vítima de um acidente de de carro) influenciou no processo de mudança de gênero?

Diogo morreu e tudo ficou em suspenso. Eu já vinha vivendo a descoberta, mas a partida dele fez tudo se congelar. Senti na pele o quanto a vida é frágil e isso me ajudou a não negociar mais. Seria ridículo passar toda a minha existência fingindo ser uma coisa que eu não sou.

Você costuma dizer: “Eu me e sinto mulher”. O que isso significa, exatamente?

Que eu me sinto mulher, ora! Quer dizer que eu sou mulher? Não. Mas a posição, o papel, o lugar de uma mulher na sociedade podem, perfeitamente, ser ocupados por mim.

Em que momento começou a se sentir mulher?

Fiz a mesma pergunta para a minha mãe, e ela respondeu: “Quando pari”. E “parir” tem significado diferente para cada mulher. Isso eu nunca vou experimentar. Eu me vi mulher quando depilei o corpo todo. A sensação de leveza, de me despir de uma roupa de pelos, foi indizível. Eu era o mesmo, porém, modificado e transformado na minha auto visão.

As relações afetivas ficaram mais fáceis depois de se assumir?

Não… Desde que me tornei mulher nunca mais acordei acompanhada. Sexo não é tão importante. É como eu falei: há conflitos que não se resolvem. Tem também essa coisa de querer aparecer sempre bem arrumada. A gente não acorda arrumada, né (risos)?

E na sua opinião, estamos avançando em direção a uma sociedade menos preconceituosa?

Caminhamos para uma abertura, mas é difícil ver o placar. A gente faz gols e toma também. Por exemplo: na minha adolescência, não vi episódios como o linchamento recente da travesti Dandara, que aconteceu recentemente em Fortaleza. Movimentos de abertura geram contra-movimentos violentos. A eleição do Trump nos Estados Unidos está claramente ligada à eleição de Obama, por exemplo. Ele passou oito anos defendendo a ideia de que Obama não é americano. Fez isso porque o seu outro antecessor é negro, e ele racista.

Seu discurso tem um forte viés político. Toda mulher transgênero é feminista?

Eu sou. A luta das transgêneros é diferente da luta das mulheres, mas é muito clara. Como quando se fala dos negros, também é assim… Esses movimentos representam pessoas diversas, mas têm identidades próprias, embora representem pessoas diversas. Mais à parte está o homem branco e heterossexual. Ele não tem problemas e acha que uma das boas vantagens de ser homem é essa. Alguém diz: “Precisamos debater”. Ele retruca: “Debater o quê? Estou aqui fazendo o meu trabalho, não crio problemas. As mulheres, as bichas, os negros é que inventam dificuldades.” Para mim, não ter identidade e achar que não enfrentarão dificuldades é um problemão.

O que define uma mulher?

O que define a sua pergunta (risos)? A um médico, digo: “Sou um homem”. Porque tenho pênis, próstata e , todas essas gônadas, que os homens têm. Se a pergunta for feita moral e eticamente, a conversa é outra , porque cada religião, filosofia ou e cada cultura tem a sua visão. Mas se a questão vier do Estado, ela não tem cabimento! Por que o meu RG precisa indicar qual é o meu sexo? A realidade não é uma coisa só, ela depende de um ponto de vista. Eu não acho que exista essencialmente o homem e a mulher.

Como assim?

Criou-se uma hierarquia de gênero em função das relações de poder. Na questão do uso dos banheiros, por exemplo. Sempre aparece uma “autoridade” para dizer: “Você não pode entrar nesse espaço”. O que há por trás disso? O conservadorismo querendo dizer justificando que a separação existe para a segurança das mulheres. Será? Burca, banheiros distintos e, vagão cor- de- rosa no metrô são a mesma coisa. Quer quer mostrar que todos os homens são brutos e as mulheres precisam de ser protegidas? Não deveríamos, então, educar os homens-animais em vez de confinar as mulheres?

O documentário acompanha seu dilema de implantar um silicone nos seios. Resolveu a questão?

Ainda não. Brinco que só vou encarar um peito quando achar uma versão digna de uma senhora de 60 anos. (risos). O problema de colocar um peitinho de 20 anos é que você começa a querer uma cinturinha de 20, um pescoço de 20, uma barriguinha… O processo é interminável. Aceito muito bem o meu corpo, sou grata a ele, não sinto necessidade de me submeter às cirurgias. É um bom corpo, nunca me deixou na mão.

