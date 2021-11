Indiana se torna bilionária com site de beleza e encoraja mulheres

Aos 58 anos de idade, a empresária indiana Falguni Nayar se tornou bilionária nesta semana por conta da ascensão da sua startup do ramo da beleza. Como uma das poucas mulheres neste grupo, Falguni aproveitou esta oportunidade para incentivar trajetórias femininas.

FSN E-Commerce Ventures, empresa que dirige o site de comércio Nykaa, foi criada em 2012 para facilitar a compra de produtos de beleza com alta qualidade e ainda dar aquela ajuda às clientes com tutoriais e depoimentos. Nayar notou um espaço no mercado, já que grande parte das mulheres indianas comprava maquiagem e produtos para os cabelos apenas em lojas de bairro.

Atualmente, o negócio é a principal referência entre os varejista de beleza do país. Os conteúdos são estrelados por celebridades, inclusive pelos artistas de Bollywood.

No site da Nykaa (em tradução livre para o português, heroína), clientes encontram itens de skincare, maquiagem e outros produtos que são apropriados para os tons e tipos de pele da população, além do clima do país.

Com capital aberto, a startup arrecadou 53,5 bilhões de rupias, cerca de 720 milhões dólares, e ações batendo um crescimento de 96% no primeiro dia de negociação.

De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, o cenário próspero, fruto do trabalho da empresária, fez com que ela conquistasse o patrimônio de aproximadamente 7 bilhões de dólares. A quantia é recorde entre as mulheres que já se tornaram bilionárias de forma independente na Índia.

“As mulheres precisam permitir que os holofotes de suas vidas estejam sobre elas mesmas. Espero que mais mulheres como eu se atrevam a sonhar”, disse Nayar à imprensa local.

Para ela, o país será beneficiado por um mercado aquecido. “Os indianos aspirarão por mais, seu poder de compra crescerá e eles gastarão cada vez mais em marcas de estilo de vida e serviços. A Nykaa está em um bom lugar.”

O futuro da startup é visto com ares prósperos. Para Nayar, os homens que passaram a se interessar e consumir produtos de beleza vão ser responsáveis pelo crescimento da empresa.