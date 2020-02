8 atitudes essenciais para conquistar uma vaga de emprego

Concentre-se na sua capacidade de faturar a vaga que você tanto sonha e prepare-se com as dicas dadas pelo professor Reinaldo Polito para não errar no discurso.

1. Desligue o telefone celular durante a entrevista.

2. Cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme, mas sem exagero. Mão mole traduz falta de vontade em estar ali e excesso de força é deselegante.

3. Fale com o entrevistador como se estivesse conversando de maneira animada com uma pessoa conhecida, com quem você mantém um relacionamento mais formal. Porém, tome cuidado

para não exagerar na intimidade e elevar o tom de voz por excesso de espontaneidade.

4. A fala deve ser cordial, mas sem tentar ser engraçadinha a troco de nada. Então, a menos que sinta abertura para fazer piadas, evite-as. E esqueça as gírias.

5. Ouça tudo que é falado com atenção e, nas respostas, vá direto ao assunto, sem enrolação.

6. Procure ser agradável, simpática e comunicativa.

7. Preste atenção para não interromper o entrevistador. Deixe que ele conclua todo o raciocínio para depois falar. Por outro lado, quando julgar o momento oportuno, tome a iniciativa para expor alguma opinião sobre a qual você tenha muito conhecimento. São atitudes bem-vistas por empresas.

8. Seja sincera ao responder às perguntas. Só quebre essa regra quando tiver de falar de seus pontos fracos. Não caia na besteira de se classificar como dorminhoca ou citar outras fraquezas que poderão prejudicá-la na avaliação.