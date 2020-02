11 dicas para juntar dinheiro sem sofrer

Aprenda a cortar gastos desnecessário e aumente a sua renda

Foto: Getty Images

Passo a passo para economizar

1. Examine suas despesas mensais

Uma boa dica é separar as despesas essenciais (como luz, água, telefone, educação e alimentação) dos gastos extras (roupas, cinema, choppinho…).

2. Corte os luxos

Embora deem prazer, certos luxos são dispensáveis (por um tempo, né?) e podem render uma economia de R$ 50 a R$ 100 mensais.

3. Reduza excessos

Parece difícil, mas, na época do apagão, as contas de luz vieram mais baixas, lembra? Repita a estratégia com outros gastos da casa e poupe entre R$ 50 e R$ 200 todo mês.

4. Quite as dívidas

Peça um empréstimo no banco para cobrir o cheque especial e o cartão de crédito. Juros de empréstimos são menores.

5. Corte gastos fúteis

Eles levam um bom dinheiro e você nem percebe. Veja o que você pode cortar:

. Dispense doces, lanches e bebidas compradas na rua. Além de fazer bem para o bolso, você emagrece!

. Em vez de ir ao salão de beleza, faça a unha ou pinte o cabelo em casa.

. Bateu vontade de uma roupa nova? Troque com as amigas.

6. Reduza gastos necessários

Economizando um pouco aqui e um pouco ali, sua conta no fim do mês vem bem mais baixa. Confira as dicas:

. Tome banhos mais curtos.

. Retire os aparelhos da tomada após o uso.

. Desligue a televisão quando trocar de cômodo.

. Evite abrir a geladeira sem necessidade.

. Leve comida de casa para o trabalho.

. Pesquise os preços no supermercado.

. Compre produtos frescos e da estação (mais baratos!).

. Não fique pendurada no telefone.

. Experimente diversões gratuitas, como passear no parque ou emprestar livros da biblioteca pública.

7. Guarde o troco

Agora que você tem um objetivo maior, não sinta vergonha de guardar o troco quando seu companheiro lhe der o dinheiro da feira ou do mercado. Pelo contrário: enxergue esse dinheirinho como uma recompensa pelo trabalhão de escolher frutas e legumes, chorar por um desconto e gastar sola de sapato sob o sol.

Economizou? Agora aumente sua renda

1. Descubra um passatempo rentável

Você tem mão para doce? Que tal preparar trufas para vender? Suas peças de crochê são um sucesso? Invista em uma rifa de roupinhas de bebê. Pense nos seus dotes especiais e use-os para engordar o porquinho!

2. Dedique-se

Já economizou R$ 100 por mês? Então consiga outros R$ 100 com seu negócio! Calcule quanto tempo você deverá investir diariamente nele para juntar R$ 200 e, em cinco meses, chegará aos tão sonhados R$ 1 mil!

3. Divulgue seu trabalho na internet

Não fique com vergonha de fazer propaganda dos seus talentos. Crie um blog ou um álbum de fotos no Orkut, participe de comunidades na internet, entre em listas de discussão, distribua cartõezinhos com os seus contatos…

4. Envolva a família na economia

Divida com o marido e as crianças a empolgação de ver a poupança aumentando. Discutam um projeto conjunto para esse dinheiro. Com apoio deles, é tudo mais fácil.