A Pantone, empresa que é referência mundial em controle e especificação de cores, divulgou a cor de 2018: o Ultra Violeta (18-3838). De acordo com a instituição, o tom do ano promete quebrar paradigmas, incentivando a provocação e a reflexão.

Esse roxo enigmático possui um viés artístico, então é a chance de dar um ar bem moderno ao visual. “Essa cor remete à não convencionalidade e ao brilho artístico. Ícones musicais como Prince, David Bowie e Jimi Hendrix trouxeram tons de Ultra Violeta à vanguarda da cultura pop ocidental, como expressões pessoais de individualidade”, afirma a Pantone em nota no site oficial.

Leia mais: 3 passos para cuidar dos cabelos cacheados coloridos

O Ultra Violeta para seu cabelo

O tom resgata o movimento underground dos anos 80, por isso, se você quer uma aparência ousada e provocante, a cor pode ser uma boa opção para radicalizar no cabelo. Mas lembre-se: para chegar a esse tom, é necessário descolorir os fios.

De acordo com especialistas, o retoque e a manutenção deve ocorrer a cada 20 dias. Essa prática pode exigir muito do seu cabelo, por isso muito cuidado! Hidrate bastante suas madeixas com produtos específicos para cabelos coloridos, para que você não ganhe fios quebradiços de brinde.

Leia mais: Escolha sem erro o melhor produto para colorir o cabelo em casa

Confira alguns resultados incríveis para se inspirar:

#cabelo #cabeloroxo #moda A post shared by gilrschic (@pecfectgirlchic) on Dec 3, 2017 at 11:48pm PST

Leia mais: 9 finalizadores para quem tem fios coloridos