Truques para cuidar dos cabelos cacheados

Já prestou atenção nos cabelos de Camila Pitanga, Taís Araújo e Paloma Bernardi, só para citar as madeixas de algumas beldades da TV?

Todos são lindos e passam bem longe das escovas e das pranchas para fazer chapinhas. Basta reparar em Rose (Camila Pitanga), em Cama de Gato, e perceber como ficou linda desde que parou de usar os cabelos presos e resolveu deixar os cachos à mostra!

Mas não pense que é só lavá-los e sair por aí com eles ao vento. Para ter os caracóis de arrasar é preciso cuidados especiais. Camila não abre mão de rituais para domá-los. “Faço hidratações com frequência. Sempre fui vaidosa”, afirma a atriz. O cabeleireiro carioca Anysio Estevão faz coro com a atriz: “De preferência, deve-se hidratá-los de 15 em 15 dias para repor a água dos fios. Lavá-los de dois em dois dias para não perder a oleosidade natural, que desce do couro cabeludo para as pontas dos fios, também é indicado”.

Quer ter cabelos de estrela? Então, siga o passo a passo:

– 1º passo

Lave os fios com xampu para cabelos normais.

– 2º passo

Depois de enxaguar e secar o cabelo, passe um pente fino.

– 3º passo

Para moldar os cachos, amasse-os com uma toalha das pontas para cima. Antes de usar o secador, separe os fios em mechas finas e use um creme para formar cachos em cada uma. Na raiz, passe produto para dar volume, mas só na frente.

– 4º passo

Para que o cacheado fique perfeito, cada mecha é colocada no difusor (ainda desligado) e a temperatura inicial utilizada é morna, sendo aumentada aos poucos. Esse processo é repetido em todas as mechas. Caso alguma parte não fique bem finalizada, o baby-liss fino serve como alternativa para dar o acabamento.