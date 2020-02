Trança-tiara é o penteado da vez

Jessica Alba investe na trança-tiara dupla

Foto: Getty Images

As tranças nunca saem de moda. Afinal, elas podem ser reinventadas a cada estação ou evento. O modelo da vez é a trança-tiara, que já ganhou o tapete vermelho e surge em modelos cada vez mais inusitados nos penteados das famosas – seja em mechas naturais ou em versão faixa, com cabelo artificial. Segundo Marco Antonio de Biaggi, o cabeleireiro das estrelas, o penteado é bom também para o dia a dia, “aproveitando o dia seguinte da escova, quando o cabelo está mais sujinho”.

Jessica Alba é adepta do penteado! Para copiar o modelo usado pela atriz, faça trancinhas embutidas no formato de tiara, começando uma de cada lado da cabeça. Com o que sobrou, monte um coque displicente. “Para controlar o look, espalhe uma avelã de pomada nos fios”, sugere Marco.

Uma versão mais prática pode ser criada com uma trança comum feita com uma mecha de cabelo separada atrás da orelha. Por fim, basta prendê-la no formato de tiara e repetir o passo a passo do lado oposto.

Diana Agron preferiu o modelo espinha de peixe e Renee Bargh apostou no aplique

Foto: Getty Images

A trança espinha de peixe também é uma linda opção. Diana Agron, à esquerda, usou o modelo bem desfiado para prender a franja. Como finalização, a loira apostou no coque.

Renee Bargh, à direita, usou uma tiara feita com aplique de cabelo. A tiara serviu para compor um visual retrô, com volume no topo da cabeça. Já o comprimento apareceu solto e ondulado. A textura pode ser obtida com a ajuda do musse e secador. Basta aplicar um pump do produto nos fios soltos e secá-los com difusor ou com o secado comum, amassando as madeixas com uma toalha.

Kaley Cuoco usou o megahair trançado como acessório

Foto: Getty Images

A versão de Kaley Cuoco também não é real. Uma trança volumosa feita com cabelos falsos foi usada para dar um toque mais charmoso ao coque baixo desfiado.

Kirsten Dunst combina a trança com coque, enquanto Busy Philipps prefere madeixas soltas

Foto: Getty Images

Kirsten Dunst, à esquerda, partiu da risca lateral marcada e optou por uma trança desajustada. A franja solta deixou o visual mais despojado e ideal para o dia a dia. Nesse caso, o coque é o melhor complemento.

A trança de Busy Philipps, à direita, segue a franja, em formato cascata e dá um charme especial aos fios soltos e escovados.

*Com reportagem das revistas GLOSS e NOVA