Trança de Marcela Temer vira hit

Marcela Temer em Brasília, ao lado do marido e vice-presidente Michel Temer

Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Brasil tem sua primeira presidenta eleita, mas outra mulher também foi o centro das atenções na cerimônia de posse de Dilma Rousseff, realizada em Brasília no dia 1º de janeiro.

Detalhe do penteado usado por Marcela Temer em Brasília

Foto: Divulgação/Agência Brasil

A jovem Marcela Temer, mulher do vice-presidente Michel Temer, recebeu elogios de toda a imprensa por conta do penteado luxuoso que fez para a ocasião: uma trança lateral bagunçada perfeita para looks de festa.

Veja o passo a passo, em vídeo, do penteado de Marcela

Recriar o penteado de Marcela não é tarefa fácil, mas com a ajuda de mais uma pessoa é possível montar uma trança muito parecida. Sigas as dicas da revista TI-TI-TI e confira um passo a passo com a apresentadora Adriana Colin, que exibe penteado montado pelo profissional Fran Sebastian.

“A ideia desse cabelo é inovar juntando dois penteados: a trança fashion com o topete moicano frontal”, conta o cabeleireiro. Veja como copiar:

Fran Sebastian mostra como fazer penteado similar ao de Marcela Temer

Foto: Reprodução/TI-TI-TI

1. Após lavar e escovar o cabelo, o profissional deverá dividi-lo em três partes.

2. Atrás, ele deve fazer uma trança “raiz”, como na imagem acima, à esquerda, e colocar bastante spray para dar firmeza. No caso de uma mulher com cabelos curtos, aconselha-se usar um aplique.

3. A ideia é fazer o moicano na parte da frente. Com o auxílio de um pente, deve-se “despentear” para cima uma mecha grande de cabelo que ainda está solta. Isso dará volume ao moicano (ao centro).

4. Ainda com o auxílio do pente, o profissional deve pentear o cabelo para trás igualzinho à foto da imagem acima, à direita. Deixe a franja para o lado ou coloque para trás, junto ao moicano. A parte do moicano está pronta.

5. Agora deve-se pentear na lateral as mechas que ainda estão soltas e camuflar as pontas na trança com o auxílio de grampos. Pode-se “brincar” cruzando as mechas.

6. Use muito spray, pois esse é um penteado que precisa ficar intacto.

A apresentadora Adriana Colin exibe seu penteado

Foto: Reprodução/TI-TI-TI

7. Você está prontinha. Coloque um belo par de brincos e vá para a festa!