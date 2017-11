Sophie Charlotte está mais loira do que nunca

Transformação total! A atriz Sophie Charlotte, 28 anos, clareou os cabelos mais uma vez em nome da arte e, dessa vez, optou pelo loiro mais claro possível: o platinado. Na semana passada, ela já havia publicado uma foto com o novo visual, porém em preto e branco. Na noite de terça-feira (21), no entanto, o novo visual foi enfim revelado em seu Instagram Stories.

O responsável pela transformação foi o próprio pai da atriz, Mario Silva, cabeleireiro do salão Esmell Haite Coiffure, no Rio de Janeiro. É ele quem sempre faz as mudanças capilares de Sophie, mas sempre com aval da equipe de caracterização da Globo. “Me divertindo com meu pai”, escreveu, em inglês, na imagem.

A atriz se prepara para estrelas Ilha de Ferro, próxima série da Globo com estreia prevista para Abril. Na trama, ela viverá um triângulo amoroso com Maria Casadevall e Cauã Reymond.