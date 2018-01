Solte os cachos no verão

Você cuida do corpo o ano todo, mas nem sempre se lembra da saúde dos cabelos no verão. E são eles que tanto sofrem com o ressecamento pelo contato com o cloro de piscina e com o sal da água do mar.

E os cabelos cacheados precisam de cuidados redobrados nesta estação, principalmente aqueles que passaram por uma transição capilar ou são tingidos ou descoloridos.

Água salgada e cloro de piscina x cabelo cacheado

Para quem tem cabelo cacheado, todo cuidado é pouco na hora de cair no mar. Principalmente se você acabou de sair de uma transição capilar. “O cabelo acabou de se recuperar de danos muito fortes como a química de escovas progressivas, por isso o cuidado deve ser redobrado”, fala a cosmotóloga e hair stylist Lauciane Santanna. “Muita hidratação e lavagem com água doce sempre que molhar os fios com a água do mar, ok?”

Óleos para proteção do sol e impurezas

Segundo a especialista, se os fios estiverem tingidos, também é preciso ficar atenta aos cuidados. “Óleos são ótimos aliados e protegem os fios do calor como uma capa, por isso devem ser bastante usados. Mas cremes específicos para mar e piscina também ajudam”, diz. Vale de argan, cupuaçu…

Evitando o ressecamento e mantendo o brilho

Uma ducha de água doce pode ajudar muito a evitar o ressecamento dos fios com a exposição ao sol e águas de piscina e mar. “Ao retirar o cloro e o sal você evita que eles sequem com essas impurezas. Mas é sempre importante que após esse processo você use um creme hidratante ou os óleos nos fios para mantê-los protegidos do sol”, fala Lauciane.

Dê férias para o secador e a chapinha

Aproveite o período do verão para dar um tempo no calor dos secadores de cabelo. “Deixar os cabelos secarem naturalmente danifica menos a estrutura já maltratada pela exposição ao sol e vai proporcionar um ar mais leve e saudável”, finaliza.