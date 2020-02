Receitas caseiras para cabelos oleosos e queda capilar

Ir ao dermatologista para dar fim aos problemas capilares é essencial. Mas seguir cuidados caseiros também é importantíssimo para ter fios mais bonitos. E a solução para isso pode estar em algumas ervas poderosas.

Aprenda a preparar duas receitas caseiras que combatem dois grandes vilões da beleza feminina – oleosidade e queda – e conquiste madeixas mais macias e brilhantes.

Receita contra oleosidade

Ingredientes

1 litro de água

1 colher (sopa) de juá

1 colher (sopa) de cravo-da-índia

1 punhado de calêndula

1 punhado de rosa vermelha

1 colher (sobremesa) suco de limão

Modo de preparo

Coloque a água no fogo. Quando começar a borbulhar, acrescente as ervas e desligue o fogo. Deixe esfriar, coe e misture com o limão. Após lavar o cabelo com xampu para cabelos oleosos, enxágue com a mistura. Repita o procedimento duas vezes por semana.

Receita contra a queda

Ingredientes

15 folhas picadas de erva-cidreira

3 xícara (chá) de folhas de alecrim fresco

3 xícara (chá) de folhas de avenca

2 xícara (chá) de jaborandi

1 litro de álcool de cereais

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e deixe descansar por 30 minutos. Torne a bater, coe e coloque em um vidro com tampa. Toda noite, aplique no couro cabeludo com algodão. Esta solução tem validade de dois anos e não precisa ser guardada em geladeira.

Observação: Os ingredientes podem ser encontrados em feiras livres ou lojas de produtos especializados