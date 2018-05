Quatro dicas para encontrar a escova de cabelo perfeita para você

Acredite: existe, sim, um tipo certo de escova de cabelo para você. Na verdade, mais especificamente, para o seu cabelo. “Além do resultado de styling desejado, entender a textura do seu fio é imprescindível para encontrar a ferramenta certa”, explica o cabeleireiro Eron Araujo, do salão Eron Araujo Creative Salon, em São Paulo.

E não é só pela estética do fio –outros problemas, como oleosidade excessiva e queda, também podem estar relacionados a uma escolha errada de modelo ou cerda.

Para ajudar você nesta missão, separamos algumas dicas preciosas, confira:

Se seus fios forem muito embaraçados ou volumosos, invista nas escovas do tipo raquete. “Ela é a ideal para desembaraçar sem quebrar”, explica Eron.

Quem tem muito cabelo ou fios crespos, por outro lado, pode apostar em escovas com cerdas mais longas.

Na dúvida sobre qual cerda escolher, lembre-se: as sintéticas funcionam bem em todos os tipos de fios mas, se os seus forem muito finos, as naturais podem ser uma pedida melhor. “Elas desembaraçam de forma mais suave e segura”, complementa o hairstylist.

Para alisar os fios, vá de escova redonda sem hesitar, uma vez que elas cumprem o papel ao mesmo tempo em que alinham as fibras e dão brilho aos fios. Se, por outro lado, a ideia for fazer um penteado mais modelado, as de diâmetro menor serão suas aliadas perfeitas.

