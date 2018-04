Ter boas referências em mãos ajuda a escolher um novo corte, fazer um penteado especial ou mudar a cor das madeixas. Mas antes de arriscar é preciso alguns cuidados, por isso CLAUDIA conversou com os profissionais responsáveis pelas transformações de algumas celebridades e eles revelaram como chegar a resultados incríveis. Confira!

LOIRO PARA TODAS

“Mudei a cor do cabelo da Giovanna Antonelli para a nova fase da novela O Segundo Sol (que estreia em maio na Rede Globo). Sobre uma base castanha, criei um loiro-baunilha, superatual. É o mesmo tom que eu e a Giovanna Ewbank escolhemos para sua recente transformação – que também fez o maior sucesso. Mais frio, é ideal para quem quer fugir dos amarelados. Minha sugestão para as morenas é que façam o clareamento aos poucos para preservar a saúde dos fios.” @andersonacouto, do Rio de Janeiro

–

CACHOS PERFEITOS

“Para garantir volume e definição a esse comprimento, passe duas bolinhas do tamanho de uma moeda de 1 real de BB cream e três de musse nos fios molhados. Depois, incline a cabeça para a frente e amasse os fios com uma toalha. Finalize secando com o difusor em velocidade baixa.” @mbiaggi, do M.G Hair Design, em São Paulo

–

PRESO MODERNO

“Os penteados certinhos e rebuscados já não são mais muito requisitados. Talvez por isso este rabo de cavalo baixo, finalizado com fita de veludo, tenha feito tanto sucesso! O segredo é deixá-lo meio frouxo, com alguns fios fora do lugar, e escolher um acessório que combine com a ocasião para arrematar.” @terezinhavigolo, do salão 1838, em São Paulo

–

FEITO DE LUZ

“Nesta técnica, as mechas se mesclam ao restante do cabelo, seguindo uma transição natural de cor. O truque é deixá-las bem fininhas e usar mais de um tom.” @brufabricio, do Studio W Iguatemi, em São Paulo