Proteja seu cabelo do calor do secador

Escolha a escova certa para o efeito desejado

Foto: Getty Images

Quando o assunto é fazer uma escova perfeita, as principais regras a serem seguidas são: não viva sem protetores térmicos e escolha a escova certa para o efeito desejado. Veja como…

1. Após a lavagem

Nunca saia do chuveiro e vá direto para o secador. Sem proteção, o cabelo não resiste a ressecamento, descoloração, porosidade pontas duplas e frizz. Aplique nos fios úmidos um produto termoativado, que forma um filme ao redor da fibra capilar evitando danos provocados pelo ar quente do secador e ainda proporciona brilho e maciez aos fios.

2. O liso irretocável, com a escova certa

– Redonda grande



Quanto mais grosso for o cabelo, maior deve ser o diâmetro do modelo e o espaçamento entre as cerdas.

– Redonda média

Para os fios mais finos, deixa o cabelo bem retinho, mas sem chapar.

– Redonda pequena

Alisa e modela cabelos curtos, também é ótima para virar as pontas para cima.

– Raquete

Tipo prancha, ao mesmo tempo que estica, dá movimento aos mais lisos.

3. Sugestão de produto

Foto: Divulgação

Você pode prolongar a vida útil da escova ou da chapinha aplicando um produto com ativos supercondicionantes antes de iniciar a secagem.

Opções preferidas dos experts:

1. Creme Pré-escova Liso e Solto Natura Plant, R$ 25*. SAC: 0800-115566



2. Nectar Thermique para blindagem dos fio Kérastase, R$ 106*. SAC: 0800-7017237



3. Syztem Professional 3.2 Repair emulsion Wella, R$ 63*. SAC: 0800-7029966

*preço sugerido em agosto/2010