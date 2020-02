Progressiva sem formol alisa o cabelo sem agredí-lo

A empresária Ana Cláudia Gonçalves aprovou

a progressiva sem formol

Foto: Divulgação

Mais um bom motivo para você esquecer o formol de uma vez por todas. O alinhamento celular Unnica promete alisar aos poucos e sem dano algum às suas madeixas. Ao contrário: enquanto estica, a técnica ainda faz um tratamento profundo nas mechas, recuperando fios ressecados e quebradiços.

A sericina, uma proteína que forma a fibra da seda, é o diferencial do método. “Primeiro, a queratina completa as falhas no fio, devolvendo a massa perdida com as agressões naturais ou das químicas. Depois, a sericina forma um filme em volta dos fios, selando as cutículas”, explica Carla Santos, diretora técnica da Lamide (empresa que desenvolveu o produto).

Dona de cabelos volumosos, a empresária Ana Cláudia Gonçalves, do Rio de Janeiro, aprovou a nova progressiva. Em apenas uma hora, saiu do salão com a cabeleira lisinha e domada!

Veja o passo a passo da técnica

Fórmula: a ação conjunta da queratina, silicone e nanopartículas catiônicas de sericina devolve a massa perdida aos fios, promovendo redução de volume, alisamento progressivo e hidratação profunda. Não tem química de transformação, ou seja, nada de alisantes como tioglicolato ou guanidina.

O que esperar: nos ondulados, produz um efeito liso; nos crespos, controla o volume excessivo e o frizz.

Quanto é: cerca de R$ 120 cada aplicação. Como o efeito é gradativo, quanto mais você faz, mais lisos os fios ficam e mais dura o efeito. Nos primeiros dois meses, faça uma sessão a cada 30 dias. Depois, uma a cada três meses.

Quem pode fazer: não tem contraindicações.

Cuidados: pode lavar os cabelos no dia seguinte. Prolongue o efeito do tratamento usando um xampu hidratante sem sal.

Onde fazer: o produto é vendido só para profissionais e salões. Para saber onde encontrar um cabeleireiro em sua cidade que use a técnica, ligue no SAC da Lamide: (21) 3463-3050.