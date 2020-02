Produtos para um cabelo de verão 2012

Coven opta pelo cabelo liso chapado e solto

Foto: Fotosite e Divulgação

O verão 2012 está chegando e pede um cabelo domado, seja com um liso chapado, seja com uma trança bem feita.

O cabelo chapado com risca central, como apostou a grife Coven no Fashion Rio, é perfeito para rostos quadrado e oval. Porém, a aparência tem de ser natural, sem cara de cabelo alisado com química. Compre chapinha e protetor térmico.

Cantão e Paula Raia combinam trança e coque bem preso

Foto: Fotosite

Adote também acessórios, como grampos, elásticos e lenços, para os penteados presos. Guarde: as mousses de volume, os ativadores de cacho e o difusor do secador.

Mario Queiroz aposta no semipreso e Nica Kessler na trança desconstruída

Foto: Agnews e Fotosite

Se você não quer se render ao reinado da chapinha, prenda a cabeleira com tranças (clássicas ou embutidas), coques (baixos ou altos) ou semipresos (misturando frente ondulada e o restante liso).

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Protetor Special Touch, da Vizcaya.R$ 20*

2. Pomada estilizadora Touch Pomade, da C. Kamura. R$ 40*

3. Pomada modeladora T-Orânico, da Tânagra. R$ 32*

4. Prancha Salon Exclusive Ceramic Professional, da GA.MA Italy. R$ 169*

*Preços pesquisados em agosto de 2011