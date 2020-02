Pré-xampu recuperam a beleza do cabelo antes da lavagem

O pré-resíduo elimina os resíduos de produtos do cabelo e deixa os fios brilhantes

Foto: Getty Images

É comum nos preocuparmos com os cuidados pós-lavagem (usamos os finalizadores, por exemplo). Porém, os preparativos antes do xampu também são essenciais para manter o cabelo saudável. Um dos produtos responsáveis por esse cuidado é o “pré-xampu”. Em formato de creme, ele limpa os fios retirando o excesso de produtos químicos e, assim, faz o cabelo ficar bem macio e cheio de brilho. Para conhecer todo os benefícios dessa novidade, veja o que os cabeleireiros Felipe Freitas, do Crystal Hair, e Bruno Moura, da Ophicina do Cabelo, dizem.

Pré-xampu sem mistérios

Para que serve?

O pré-xampu aumenta o efeito do xampu e do condicionador. Ele trata, limpa e elimina resíduos dos fios.

É essencial na lavagem?

Não se a lavagem for diária. O produto é essencial para o tratamento do cabelo.

Como é a aplicação?

Aplique o produto em todo o cabelo (seco ou molhado) e deixe agir por 10 a 15 minutos. Enxágue e lave com xampu e condicionador normalmente.

Qual o efeito?

Brilho, maciez, hidratação e maleabilidade. Além disso, ele dá mais vida aos fios, já que retira o excesso de outros produtos usados anteriormente.

Existem outros benefícios?

Ele trata os fios e renova a fibra capilar, deixando-os soltinhos e brilhantes.

Quem pode usar?

Qualquer pessoa.

Como deve ser utilizado?

Semanalmente. Para fios muito oleosos, indica-se até três vezes na semana.

Qual a diferença entre o cabelo de quem usa e o de quem não usa o produto?

Quem não usa terá acúmulo de resíduos e o cabelo ficará sem vida, mais fraco e opaco.

Como é encontrado?

Em creme.

Pode ser feito em casa?

Sim.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Máscara Pré-Shampoo com Manteiga de Karité, J. F. Larzartigue, R$ 164,70*

2. Pré-xampu esfoliante, Éh, R$ 19,50*

3. Pré-Shampoo BC Hair+Scalp Deep Cleansing Pre-Shampoo Peeling, Schwarzkopf, preço sob consulta

*Preços pesquisados em maio/2012