Pomada em pó: ela modela, dá volume e disfarça a oleosidade do cabelo

O produto deve ser aplicado no cabelo seco para dar volume.

Foto: Valua Vitaly / Getty Images

3 funções

Modelar

O nome já diz tudo. Os finalizadores em pó com essa função dão forma aos fios. Por isso, são ótimos para fazer penteados e ondular as pontas de um jeito sexy. “Jogue o pozinho nas pontas e amasse com os dedos”, ensina a hairstylist Nice Cavalcanti.

Dar efeito mate

O produto deixa o cabelo levemente opaco e, por isso, disfarça a oleosidade. “E o melhor, sem melar a raiz”, diz o cabeleireiro George Muchuli. “E não deixa o cabelo pesado e duro como a musse”, completa Nice.

Texturizar

Se tem um liso ralo, escolha pomadas em pó com essa função. A promessa aqui é dar volume aos fios, deixando-os com uma aparência mais encorpada. E mais: cachos e ondas indefinidos também podem ganhar uma forma a mais com esse tipo de pó.



Aprenda a usar

Jamais aplique o pó com os fios úmidos. “Só use no cabelo seco”, ressalta Nice. Além disso, jogue-o direto no couro cabeludo, dando leves batidinhas com a ponta dos dedos. Quer volume na raiz? Entrelace os dedos nos fios e puxe-os para cima com movimentos delicados. Outra dica: não coloque o pó nas mãos para, então, jogá-lo no cabelo. Além de desperdiçar, ele funciona bem em contato direto com a raiz.



Sugestão de produtos

Fotos: Divulgação

1. Pomada em pó Dust It, C.Kamura, R$ 43,20*

2. Pomada em pó Blend, Keune, R$ 119,13*

3. Pomada em pó Siàge, Eudora, R$ 34,90*

4. Pomada em pó Healing Style, L’Anza, R$ 96*

5. Pomada em pó, Osis Dust It, Schwarzkopf, R$ 170,77*

*Preços pesquisados em junho/2014