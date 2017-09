5 penteados que dão a impressão de que você cortou o cabelo

Se você sente vontade de experimentar um cabelo curto, mas não tem coragem de passar a tesoura nos fios, alguns penteados podem te ajudar a conquistar o mesmo efeito. Chamado essencialmente de faux bob, esse estilo é capaz de criar a sensação visual de um cabelo médio lançando mão de truques de styling.

Retrô

Em uma versão que remete aos anos 20, os fios aparecem com ondas marcadas e gel na raiz. As pontas são presas internamente e o volume promovido pelo modelador ajuda no disfarce.

Sexy

A cantora Ciara apostou em uma versão sexy, com as mechas do contorno do rosto levemente soltas e onduladas. Entretanto, você só conseguirá a impressão de long bob caso seu cabelo seja repicado para que a frente continue mais curta.

Clássico

Emma Watson apostou em uma versão polida com brilho molhado. O look é perfeito para festas em que o vestido já carrega muitas informações. Vale testar um gel líquido para garantir o reflexo de luz.

… Ou, se preferir, troque o liso pelas ondas, como fez a atriz Reese Witherspoon.

Moderno

A atriz Rachel Bilson, que já tinha madeixas mais curtas, subiu ainda mais o comprimento para garantir modernidade. Enquanto uma lateral ficou discretamente solta, a outra ganhou uma camada de fixador para se manter atrás da orelha.

APRENDA AQUI A FAZER O PENTEADO FAUX BOB.