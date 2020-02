Passo a passo do cabelo de Adriane Galisteu para a revista PLAYBOY

O estilo surfer chic tem um cabelo com ondas marcadas por um efeito de água do mar

Foto: Divulgação/M.Biaggi

Surfer chic. Com essas duas pequenas palavras podemos definir de cabelo de Adriane Galisteu para a edição de aniversário da revista PLAYBOY, fotografada em Capri, ilha italiana.

O novo estilo foi criado pelo cabeleireiro das estrelas, Marco Antonio de Biaggi, que revelou com exclusividade o passo a passo do penteado. O primeiro deles foi a coloração, feita ainda no Brasil. “Usamos um tom loiro mediterrâneo, mistura de outros quatro tons: loiro camomila; loiro claríssimo; loiro bege e loiro âmbar-dourado”, conta.

O estilo surfer chic consiste em um cabelo produzido com ondas bem delineadas e marcadas por um efeito de água do mar, “como se a mulher tivesse acabado de sair da praia”, explica Marco Antonio. Para alcançar o efeito, o hairstylist usou um produto que ainda é novidade no mercado brasileiro, o spray Surf, da Bumble and Bumble.

Para finalizar o penteado, Marco Antonio de Biaggi fez baby-liss na vertical do comprimento, com as pontas para fora e mechas de um dedo de largura. “O penteado durou cerca de 8 horas sem retoques com spray, apenas jogando o cabelo para frente e para trás. Mas o efeito mais natural do mesmo penteado pode ser alcançado com tranças e finalizado com spray”, conta.

Quer copiar o cabelo de Adriane Galisteu? Siga o passo a passo:

Ilustrações: Katia Bonfadini

1. Após usar um protetor térmico, aplique uma bola de mousse no cabelo.

2. Faça baby-liss na vertical, deixando as pontas para fora.

Ilustrações: Katia Bonfadini

3. Pulverize o spray de efeito “água do mar” para o efeito surfer chic. O resultado é esse cabelo perfeito para o verão!



Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Spray para efeito salgado Surf, da Bumble and bumble. Preço sob consulta

2. Spray fixador Frizz-Ease Moisture Barrier, da John Frieda. R$ 62,90*

3. Mousse Forte, da Sebastian. R$ 99,90*

4. Spray termoprotetor Iron Silk 07, da Redken. R$ 90*

*Preços pesquisados em junho de 2011