Para assumir os cabelos brancos de vez

O processo de transição do cabelo tingido para o branco não só inclui o abandono da tintura como também entender a nova estrutura dos fios, com tendência maior ao ressecamento. Mas seguindo esses quatro passos, a mudança tem tudo para ser mais tranquila.

Entenda o processo

“Os cabelos brancos surgem pelo próprio envelhecimento do couro cabeludo”, explica o dermatologista especialista em tricologia Dr. Alberto Cordeiro.

“Com o passar dos anos, o stress oxidativo vai aumentando a formação de radicais livres, fazendo com que os fios também envelheçam, formando a canice, que é o termo técnico para cabelo branco.”

E eles tendem a ser mais grossos, menos flexíveis e, por isso, mais ressecados.

Tenha paciência

O processo de embranquecimento dos fios leva tempo e pode durar anos até o total crescimento do cabelo grisalho. “A transição requer paciência, pois o seu crescimento inicia da raiz e pode durar cerca de cinco anos, dependendo do comprimento dos cabelos”, fala Renata Souza, do spa Dios.

Transforme seu visual

Uma das soluções possíveis para que a transição seja mais rápida é o corte dos fios. “Além de uma transformação no visual, é uma forma prática que garante um look mais uniforme no crescimento dos fios brancos”, sugere Renata Souza.

Aposte em tratamentos personalizados

Para o combate ao ressecamento, são recomendadas hidratações semanais com ingredientes emolientes e aminoácidos. Vale também usar condicionadores sem enxágue que ajudem a fechar as cutículas capilares e óleos, para turbinar o brilho e a maciez.

