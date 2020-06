Pantene incentiva sociedade a repensar padrões de beleza sobre cabelos

Os temas cabelo crespo, cabelo curto feminino, transição capilar e cabelo longo masculino têm sido cada vez mais buscados no Google. Isso reflete como os padrões de beleza mudaram e as pessoas estão mais empoderadas com seus cabelos, desconstruindo os velhos estereótipos.

Reconhecendo que ainda existe muito pelo que luta e conquistar, Pantene, marca que sempre foi porta-voz na definição de tendências relacionadas aos cabelos, percebeu a necessidade e responsabilidade de pedir mudanças nos julgamentos sobre os fios. Com o compromisso de defender e estimular a beleza individual, a marca lançou uma campanha institucional com o mote “Um cabelo Pantene diz tudo” e colocou luz naqueles que redefinem as referências de beleza todos os dias e que por muito tempo estavam escondidos.

Confira abaixo o depoimento de Paula Rochel para a campanha:

Diversidade da beleza capilar

Desde o ínicio da humanidade, existem regras explícitas e veladas de como as pessoas – principalmente mulheres – deveriam usar seus cabelos. Quem nunca escutou alguém dizer que o corte curto era considerado masculino demais ou que aquela cor não era profissional o suficiente para um ambiente de trabalho? Em sua nova campanha, Pantene mostra esses e outros julgamentos sociais sobre os mais diversos fios: encaracolados, brancos, coloridos, curtos ou compridos.

O objetivo é sempre defender a beleza da sua maneira mais original, linda e individual e incentivar todos a serem livres para decidir o melhor visual dos seus cabelos sem a imposição da sociedade por um estilo diferente do seu. Ao fazer isso, Pantene se compromete a apoiar os consumidores em um movimento de conquista e empoderamento.

Segundo a marca, o novo padrão de cabelo bonito é um cabelo saudável, original e bem cuidado, seguindo o estilo definido por você mesmo. E isso não significa que o cabelo é a única característica que importa, mas sim que ele está no centro da sua identidade. O cabelo ajuda você a falar mais sobre a história que quer contar para o mundo.

“Pantene compreende que, nos dias em que sentimos que nosso cabelo está lindo, isso tem o poder de nos proporcionar um enorme impacto positivo na autoestima e atitude, principalmente na forma que enfrentamos o mundo e os obstáculos de todos os dias. É por isso que continuamos a nossa missão de ajudar mais mulheres e homens a se sentirem bem com o seu cabelo e consigo mesmos. Afinal, acreditamos que um cabelo bonito nasce de uma cabeça poderosa!”, diz Isabella Zakzuk, diretora da categoria de beleza na P&G.