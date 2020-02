Os segredos do cabelo de Nathalia Dill

Nathalia Dill precisou adotar fios na cor chocolate para viver a Débora de “Avenida Brasil”

Foto: Divulgação Rede Globo

Adepta do estilo moderno de se vestir, ela é jovem, talentosa e dona de um dos cabelos mais desejados pelas mulheres. Não estamos falando só da personagem, mas também da atriz Nathalia Dill. Aos 26 anos, ela brilha no horário nobre da Globo, atuando como Débora, de “Avenida Brasil”.

Nos cinemas, Nathalia também se revela uma grande estrela, vivendo a protagonista do filme Paraísos Artificiais, do diretor Marcos Prado. Como todo grande artista, ela se entrega de corpo e alma aos papéis que vive, adaptando cabelo, maquiagem e roupas às necessidades do personagem.

“Quando estou trabalhando, passo o dia maquiada. Por isso, não economizo tempo e cosméticos para deixar o rosto perfeitamente limpo depois”, avisa a atriz. Além da pele, ela cuida do novo cabelo, cor de chocolate, que conquistou para viver a delicada Débora. Esse visual é tão bacana que rendeu a Nathalia o primeiro lugar no ranking dos cabelos mais pedidos da Rede Globo. Veja os truques da atriz, que podem cair como luva em você.

Cor

Fundo na cor chocolate com poucas luzes cor de mel.

Finalização

Lave e seque o cabelo. Aplique musse e faça babyliss (médio ou grosso). Prenda o cabelo num coque, deixe preso por 30 minutos e solte. Se o seu cabelo for ondulado, lave-o, aplique musse, seque com difusor, enrole-o num coque e solte após 40 minutos.

Manutenção

Use sempre produtos compatíveis com seu tipo de cabelo. “O processo de restauração dos fios deve começar com uma boa higienização e com um xampu de qualidade. Não se esqueça do condicionador e das hidratações semanais em casa”, ensina Rosemeire de Oliveira, consultora de desenvolvimento pedagógico do Instituto Embelleze. Cabelos finos, como os de Nathalia, precisam de hidratações duas vezes por semana, em média.

Dicas quentes

1. As luzes são feitas nas camadas de baixo para não ficarem marcadas.

2. O repicado do cabelo dá leveza ao visual, proporcionando um movimento maior.

3. O corte dela é ideal para quem não gosta de volume.

4. Este corte também permite deixar ondulações e cachos bonitos e com aspecto bem natural.

Opinião da famosa

“Por mim, radicalizava. Meu sonho é cortar estilo Joãozinho. Não deu ainda por causa de trabalho, mas um dia consigo. Amava quando estava preto e comprido. Combinava com todas as minhas roupas, me sentia jovem, magra, linda!”, conta Nathalia.