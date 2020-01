Os penteados mais incríveis usados no Grammy 2019

Na noite de domingo (10) rolou, em Los Angeles, a 61ª edição do Grammy Awards, que além de contar com uma verdadeira chuva de premiações e performances, como de praxe, nos presenteou, também, com boas ideias de produções (de moda e beleza) desfiladas pelas nossas divas da música no tapete vermelho.

Em matéria de cabelos, teve penteado para todos os gostos: solto com ondas, volumoso, preso, com trança…

Pensando nisso, e para rechear sua pastinha de referências capilares, reunimos, com ajuda do especialista Alison Alvarez, hairstylist no Studio W Iguatemi, os penteados mais interessantes, copiáveis e lindos do Grammy 2019.

Alicia, a grande apresentadora da noite que, ao longo da premiação desfilou diferentes visuais, abriu o tapete vermelho do Grammy escolhendo um penteado com volume – boa pedida para quem tem fios crespos ou cacheados. Para Alison, a proposta segue a linha da “beleza real”, adotada por ela há alguns anos, e combina raiz polida, com efeito brilhante, e rabo com textura natural, o que, segundo o cabeleireiro, funciona bem com o rosto da cantora.

“O penteado traz uma boa solução para o corte tipo chanel, pois mesmo com os cabelos curtinhos, o estilo passa a ideia de glamour”, diz Alison. Quem disse que não dá para variar o cabelo curto? Faça como Bebe e vá de preso descontraído na parte de trás. Se você for das mais corajosas, vale até copiar o look e cortar a franja lateral.

Com os fios platinados, Gaga investiu em um cabelo solto e bagunçadinho, que deu um toque de glamour para o look prateado. Na opinião de Alison, a escolha trouxe jovialidade para ela, que geralmente aparece com propostas de beleza mais dramáticas.

Não se engane ao observar o penteado de Janelle de frente. Apesar de parecer simples em um primeiro momento, o cabelão com trança fica lindíssimo quando visto de costas. Para Alison, a beleza mais neutra casou com a produção de vanguarda: “O cabelo não se anula e nem briga com o look forte. Boa pedida!”, diz.

Miley, que escolheu um terninho clássico para abrilhantar o red carpet, foi de cabelo solto com ondas, assim como fez Lady Gaga. Alison explica que o estilo escolhido por ela é uma leitura despojada de penteados dos anos 40, deixando a produção mais sóbria e com um ar delicado.

Sem medo nenhum de ousar, Cardi B foi autêntica como sempre e apareceu com um look dramático no tapete vermelho – visual que, na verdade, foi parte da coleção de outono de 1995 da grife Thierry Mugler. Para completar, cabelo preso com topete volumoso, e casquete de pérolas – o que, para Alison, deu o toque perfeito de criatividade para a produção fantasiosa.

St Vincent

Alison chama a atenção para uma tendência capilar que reinou no red carpet desse Grammy, a dos cabelos castanhos/escuros. A cantora St Vincent é uma das adeptas do tom, e compareceu ao evento com os fios soltos, realçando o curtinho de base reta (também conhecido como O cabelo de 2019!). Com pontas lisas e risca lateral bem marcada, temos aqui o penteado mais moderninho da noite.