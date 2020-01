Cantora chamada de “grande demais” por estilistas chega FABULOSA ao Grammy

Bebe Rexha, cantora indicada ao prêmio de Artista Revelação no Grammy 2019, revelou que estava com dificuldade de encontrar um estilista que a vestisse para a cerimônia. Segundo Bebe, as grifes lhe respondiam que ela é “grande demais”. Detalhe: a cantora usa 42, o que nem é considerado plus size.

“Me desculpem, mas eu tive que tirar isso do meu peito. Se você não gosta do meu estilo ou do meu tipo de música é uma coisa. Mas não diga que você não pode vestir alguém que não usa um tamanho ‘de passarela’. Empodere as mulheres para que elas amem seus corpos, em vez de diminuí-las por conta dos tamanhos que elas usam. Nós somos lindas em qualquer tamanho! Pequenas ou grandes! E minha bunda tamanho 8 [equivalente a um 42 no Brasil] ainda vai ao Grammy #AMESEUCORPO”, disse ela no desabafo feito através do Instagram.

E depois disso adivinha como ela foi ao Grammy? Isso mesmo: apenas fabulosa! Usando um longo vermelho em camadas, com decote profundo e acessórios poderosos. O vestido é assinado pela grife Monsoori.