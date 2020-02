Óleos para o cabelo: escolha entre o coco e o abacate para recuperar os fios

Ambos os óleos são capazes de recuperar fios danificados

Foto: Getty Images



Rico em vitaminas e ácidos graxos, o óleo de coco fortalece e hidrata profundamente os fios, inclusive crespos. É um dos poucos óleos que penetram no couro cabeludo. Mas atenção: o produto que oferece esses benefícios deve ser virgem, e não misturado com outro tipo de óleo.

Na embalagem deve estar escrito “prensado a frio”. Em geral, o óleo virgem tem sabor e aroma de coco, caso contrário, ele pode estar inadequado para consumo.

Para recuperar fios coloridos ou desvitalizados, separe mechas e, com um pincel, aplique o óleo de coco no comprimento até as pontas. Deixe 20 minutos e enxágue com água morna. No último enxágue, use água fria para obter mais brilho.

Segundo o professor de cosmetologia Maurício Pupo, o leite de coco também é um ótimo produto para recuperar o brilho e a maciez do cabelo ressecado.

Rico em várias vitaminas (como A, B1, B12 e C, além de magnésio, cálcio, ferro e ácido oleico), o óleo de abacate impede que a água de dentro dos fios seja eliminada. “O óleo de abacate é um ótimo emoliente porque, além de evitar a desidratação do cabelo, ainda recupera o que já está ressecado, deixando-o sedoso e brilhante”, explica Jardis.

Mas atenção, fique de olho na embalagem: o óleo de abacate deve ser puro e vegetal – as versões formuladas com óleo mineral não são eficientes para o cabelo.

Ambos produtos podem ser encontrados em lojas de produtos naturais.