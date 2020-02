Óleo, leite, creme: cada cabelo, um finalizador

Os finalizadores são aliados da hidratação mensal ou quinzenal

Foto: Getty Images

Na hora de escolher o finalizador de cabelo sempre surge a dúvida: qual é o melhor para o meu cabelo? Para complicar, novos produtos são lançados todos os dias, como a recente febre dos óleos de Argan. Calma! Essa variedade toda só revela que cada tipo de fio pede um tratamento específco.

Para ajudá-la nessa missão, montamos com a ajuda dos especialistas Evandro Ângelo, cabeleireiro do C.Kamura, Sônia Corazza, cosmetóloga, e Sidney Akira, hair stylist, um guia completo para você entender o que cada um dos fnalizadores – óleo, creme e leite – faz pelo seu cabelo e como escolher a melhor opção. Olho na vitrine!

Dicas dos especialistas

“O creme é ótimo para ajudar a desembaraçar o cabelo. O óleo tem papel de proteção para as pontas, e o leite serve como hidratante para os fios”, resume Evandro Ângelo. Segundo o cabeleireiro, se o uso desses produtos é recomendado para todos os tipos de cabelo, torna-se uma obrigação para quem tem fios alisados. “Para eles, o mais indicado é o óleo, assim como para os tingidos”, afirma. Em alguns casos, como você verá abaixo, vale até misturar os produtos, já que há, por exemplo, óleos específicos para nutrir os fios e leave-in para usar com secadores. “Nada impede também o uso de mais de um finalizador no mesmo cabelo, como leave-in e óleo”, diz o hair stylist Sidney Akira.

Óleo para cabelo

Foto: Divulgação

· Pontos fortes: Os óleos funcionam como bons redutores de frizz, formando uma película que não deixa os fios ficarem arrepiados. Também é indicado para potencializar o efeito nutritivo das máscaras de hidratação.

· Pontos fracos: Sozinho, não é capaz de hidratar o cabelo. Quando aplicado nos fios secos, funciona como uma espécie de “maquiagem”, deixando o aspecto do cabelo mais bonito e saudável. Após a lavagem, porém, o efeito passa e esse brilho vai embora.

· Como usar: Aplique depois de secar os fios para ter mais brilho. Os óleos com proteção térmica na fórmula podem ser misturados com o leave-in e usados antes da secagem. Junte gotas dos dois na palma da mão e espalhe nos fios.

· Para que tipo de fio? Os óleos são indicados para cabelos com excesso de frizz, como os secos e cacheados, e para cabelos secos ou danifcados que necessitam de maior balanço e brilho. Nessa categoria, entram os fios alisados e com tintura.

Escolha o seu

1. Óleo de tratamento intensivo Macadâmia, Yenzah, R$ 59*

2. Óleo ultra hidratante monoï e argan Nativa Spa, O Boticário, R$ 42,99*

3. Óleo Morrocan Argan Advance Techniques, Avon, R$ 16,99*

4. Óleo de Coco Nutrire, Novex, R$ 21,90*

Creme

Foto: Divulgação

· Pontos fortes: Há o tipo que protege o cabelo do calor do secador, e o creme para pentear, que facilita a escovação e deixa o cabelo muito mais macio e bem soltinho.

· Pontos fracos: Usado em excesso, pode deixar o fio oleoso e pesa. Coloque o equivalente a uma moeda na palma das mãos e espalhe pelo comprimento, evitando a raiz.

· Como usar: Nos cabelos úmidos antes de eles secarem e antes e de usar secador ou chapinha. Também é indicado antes da exposição solar, cloro ou água do mar.

· Para que tipo de fio? Para cabelos que precisam de ajuda para pentear e desembaraçar. Há fórmulas para todos os tipos de fio, além de cremes com protetores da cor, ativador de cachos…

Escolha o seu

1. Revitalizante para cabelos quimicamente tratados, Éh! Cosméticos, R$ 17*

2. De frutas e flores amarelas, Lowell, R$ 22*

3. Aminoácidos Seda Paris, Phytoervas, R$ 17,35*

Leite para pentear

Foto: Divulgação

· Pontos fortes: O leite é uma variação do leave-in, mas é mais leve e, em alguns casos, precisa de enxágue. Também facilita o pentear e dá um aspecto natural aos fios.

· Pontos fracos: Sua fórmula leve é boa para eventos de última hora e melhora o aspecto do cabelo, mas não faz milagres. Serve apenas para finalizar o look, mas não hidrata.

· Como usar: Nos cabelos úmidos, quando não vai fazer uso do secador, e eles vão secar naturalmente. Os que pedem enxágue são usados após o xampu.

· Para que tipo de fio? Para desembaraçar, sem deixar os fios pesados. Ideal para os oleosos. Ainda são uma boa escolha para cabelos fnos e para definir melhor os cachos.

Escolha o seu

1. Para Crespos e volumosos Natural Pro, Ecologie, R$ 20*

2. Anti Queda Fructis, Garnier, R$ 8,20*

3. Recovery, Exxa, R$ 14,90*

4. Com protetor Elséve, L’Oréal, R$ 10,30*

5. Com química para pentear Keramax, Skafe, R$ 10*

*Preços pesquisados em janeiro/2013