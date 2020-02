O segredo dos cabelos de Cleo Pires

Entenda por que Cleo Pires é fã da limpeza profunda

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Como é a limpeza profunda?

Trata-se de uma lavagem diferenciada, que pode ser feita em casa com xampu antirresíduo e condicionador para fechar as cutículas. “Os componentes do antirresíduo higienizam o couro profundamente, abrindo a escama dos fios e proporcionando maior limpeza”, assinala Liliany Zampiroli, farmacêutica da Biotropic Cosmética.

O cabelo cresce mais

Não é à toa que Cleo Pires tem madeixas longas! Uma das ações da limpeza profunda é favorecer o crescimento do cabelo. É que, além de vestígios de produto, ela tira o excesso de sebo, “que pode obstruir os poros e dificultar a saída dos fios”, diz Guilherme Andrade, técnico da Soft Hair.

Deixa os fios leves

Ao mandar embora impurezas, o antirresíduo tira o peso das madeixas, deixando tudo limpo para as próximas doses de creme para pentear. “No caso de Cleo, que está exposta a finalizadores, o xampu de limpeza profunda deixa o cabelo renovado e solto do couro cabeludo”, explica Marco Antonio de Biaggi, que cuida da atriz.

Turbina a progressiva

Quando o cabeleireiro aplica antirresíduo antes dessa química, “o xampu abre as cutículas dos fios, permitindo que o segundo passo da progressiva – que costuma ser o produto para obter efeito liso – seja mais eficaz”, explica Liliany.

A escova dura muito

Isso acontece por impedir aquele aspecto oleoso e sujo dos fios devido ao excesso de produtos. “Se a escova dura três dias, com a aplicação de antirresíduo pode durar até uma semana”, garante Guilherme Andrade.

Atenção!

Limpeza profunda em excesso resseca os fios. Quem tem madeixas virgens, como Cleo Pires, e abusa de finalizadores, pode fazer até uma vez por semana. “Já quem tem coloração, tonalizante ou progressiva só deve aplicar uma vez por mês”, orienta Marco Antonio, e sempre seguindo as instruções de uso do produto.