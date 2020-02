O chanel das famosas

Elisângela adorou o novo visual!

Foto: Divulgação Rede Globo

Além do tradicional corte reto na altura do queixo, o chanel agora pode ser mais curtinho, abaixo das orelhas, ou longo, quase nos ombros.

Para obter um toque moderno, tem ainda os cortes repicado, assimétrico ou de nuca curta. Seja qual for a sua aposta, a certeza é uma só: o corte chanel é um banho de elegância.

O look da atriz Elizângela, a Nicole de Ti-ti-ti, combinou com a personagem: charmoso e discreto. “Adorei! Sempre usei cabelo comprido e tem gente que nem me reconhece!”, festejou.

Descubra o chanel ideal para você!

– Antes de escolher o corte, fale com o cabeleireiro. Considere o formato de seu rosto, a textura dos fios e seu estilo.

– Para o rosto oval, o corte abaixo do queixo equilibra o desenho do rosto.

– O rosto quadrado combina com cortes desfiados, com a nuca mais curta.

– O rosto redondo pede o chanel com as pontas maiores na frente, abaixo do queixo (que afina bochechas salientes).

– Lembre-se: o chanel exige manutenção, pois ele perde a forma muito rápido.

Entenda os novos estilos

Fátima Bernardes e Mayana Moura

Foto: Alex Carvalho / Divulgação Rede Globo / Lailson Santos

1. Clássico

Para quem não quer arriscar, o corte de Fátima Bernardes tem fios lisos com as pontas para dentro.

2. Com franja reta

Na altura da sobrancelha, a franja da atriz Mayana Moura exige um spray fixador.

Juliana Paiva e Tammy Di Calafiori

Foto: Zé Paulo Cardeal / Bob Paulino / Divulgação Rede Globo

3. Assimétrico

Juliana Paiva tem pontas desconectadas, um lado maior que o outro e uma franja bem comprida.

4. Curto atrás

Jovial, como Tammy Di Calafiori. Para destacar as pontas desfiadas, passe pomada finalizadora.

