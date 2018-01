O cabelo de Clara

Ela ficou rica! Após uma década de sofrimento, Clara, personagem de Bianca Bin em O Outro Lado do Paraíso, novela das nove da rede Globo, embolsou milhões, subiu no salto, investiu no decote e “vermelhou” o figurino para se vingar de todos os seus inimigos.

E além da mudança fashion, a personagem também transformou o visual dos cabelos. Se antes ela tinha fios longos e pesados, agora o look ficou mais leve e cheio de movimento.

A hair stylist Tatiana Araújo conta que Clara adotou um corte em camadas desconectadas, que garante um visual bem feminino.

“A ideia é mostrar um cabelo moderno e despojado, mantendo as origens da personagem, mesmo ela estando rica nessa nova fase. Por isso, esse cabelo repicado em camadas tem feito tanto sucesso”, conta. Isso sem falar da franjinha boyish, mais curta, que veste super bem mulheres com pegada mais fashion.

Volume máximo

“Dependendo do seu tipo de cabelo, as camadas podem adicionar volume, textura ou dar forma ao penteado”, fala Tatiana.

“Camadas desconectadas, em particular, funcionam bem em estilos mais curtos ou até mesmo em cabelos médios, na altura dos ombros, adicionando dimensão e descontração a um corte de cabelo antes comum e sem balanço.”

Bônus: esse estilo é jovem e fácil de arrumar. Basta amassar com um modelador de cachos quando ele ainda estiver úmido ou aplicar spray de praia, para um look mais messy.