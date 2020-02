Nova escova que alisa e hidrata profundamente

”Sinto que a textura dos fios melhorou porque e escova hidrata profundamente”

Escovas progressivas alisam mas nem sempre protegem os fios. Para evitar ressecamento e frizz, a L’Oréal lançou a linha X-Tenso Moisturis, uma escova definitiva que reduz o volume e promete hidratação profunda. A cabeleireira Vivian Zarantoneli, de São Paulo, indica a linha em seu salão. ”O produto, à base de tioglicolato de amônia, alisa e promove a nutrição da raiz até a ponta do cabelo.”

O preço do tratamento é salgado: varia de R$ 200 a R$ 600, de acordo com o tamanho e o tipo de cabelo. Mas como a escova é defi nitiva, o retoque é feito só na raiz e a cada três meses. E, para isso, o custo é de um terço do valor pago pelo tratamento inicial.





”A vantagem da linha é a segmentação. Tem produto especial para cacheados com volume e tratamento químico, cacheados que serão tingidos no mesmo dia da escova, cacheados com mechas e afro. Cada um com os componentes específicos para cada tipo de cabelo”, explica Vivian.

X-tenso Moisturis

Quanto custa

De R$ 200 a R$ 600.

Marca

L’Oréal Professional, 0800 701 7237 – www.loreal.com.br

Manutenção

O efeito é permanente. Só é necessário retocar a raiz a cada três meses.

Indicação

Há produtos diferentes para cada tipo de cabelo.

Vantagens

Produto capaz de preservar a estrutura de queratina enquanto alisa, mantendo o cabelo saudável.

Contraindicação

Não deve ser usado por grávidas ou lactantes e nem por quem está com o couro cabeludo irritado ou lesionado.

Venda

Linha desenvolvida para uso profissional.

Amei o resultado

Daiene de Oliveira Calmon, 18 anos, estudante, Rio de Janeiro, RJ



”Meu cabelo me incomoda desde os 10 anos. Ele era superenroladinho. Eu detestava! Comecei a fazer relaxamentos e, com o tempo, os cachos perderam a forma. Ao invés de liso, meu cabelo ficou ainda mais volumoso. Por isso, passei a usar chapéus ou deixar o cabelo sempre preso. Quando surgiu a progressiva, apliquei no meu cabelo. Mas o produto quebrou meus fios e desisti de alisar. Quando descobri o tratamento da L’Oréal, minha vida mudou! A cabeleireira usou a versão para fios cacheados com volume e química. Eles ficaram lisos de verdade. Saio do banho e deixo o cabelo secar naturalmente. Fica ótimo, parece até que fiz chapinha. Outra vantagem é a maciez. Sinto que a textura dos fios melhorou porque essa escova hidrata profundamente. A primeira aplicação custou R$ 400. É caro, mas compensou. O retoque da raiz, três meses depois, saiu por R$ 130.”