Natalie Portman também entrou na onda dos curtos e mudou o cabelo

Os últimos dias foram cheios de mudanças capilares feitas por celebridades internacionais. Teve Anne Hathaway e seu novo corte repicado, atualizando o estilo que foi tendência nos anos 80. Depois, foi a vez de Camila Mendes cortar ainda mais os fios, optando por um long bob, e de Margot Robbie surgir, contrariando a maioria, com um cabelão mais comprido e reto.

Na onda das transformações, agora é Natalie Portman quem ostenta uma nova cabeleira – mais curta, por sinal. A atriz, que até pouco tempo estava com os fios médios, passou a tesoura sutilmente para alcançar um bob com movimento, corte que ficou em evidência há alguns anos, mas ainda é o favorito de muitas garotas por aí.

Natalie debutou o novo cabelo, estilizado com ondas bem levinhas, ao comparecer ao evento We Day Califórnia, na última semana. O grande responsável pela mudança foi o cabeleireiro Cervando Maldonado, que já trabalhou com outros nomes conhecidos como Reese Whiterspoon e Felicity Jones.

Aprovado?