Nanda Costa está com o cabelo descolorido – e estiloso – para novo papel

Nanda Costa está loira! A atriz, que desde o final das gravações de ‘Segundo Sol’, novela das 21h da Globo na qual ela interpretava a policial Maura, estava com os fios curtinhos e escuros, tirou mais alguns centímetros do comprimento e agora, além de ostentar um pixie todo estiloso, apostou (e acertou!) no loiro claríssimo.

Nanda usou seu perfil do Insta, na noite de quarta (8), para divulgar a transformação – de um jeito bem divertidinho. Ela postou um vídeo no qual aparece mostrando a mudança, e apostou no hit dos anos 90, “A nova loira do Tchan”, como trilha sonora.

A responsável pelo visual foi a cabeleireira e colorista Wanda Alves, que atende no salão Fernando Alves (SP). Vale dizer que, se você pretende copiar o visual, é sempre bom procurar um profissional para fazê-lo, já que a descoloração é um processo agressivo e demorado.

Essa é a terceira vez que Nanda fica loira devido a caracterizações de personagens, e a mudança tem a ver com seu próximo papel na TV. Ela está escalada para a série ‘Segunda Chamada’, também da Globo, na qual vai interpretar uma aluna da rede pública de ensino.

E como se não bastasse o vídeo com a música do ‘É o Tchan’, Nanda aproveitou a loirice, e também a notícia da gravidez de Fernanda Lima – que está esperando por uma menina – para fazer outra zoeira.

A atriz postou uma montagem na qual aparece ao lado de Fernanda, Rodrigo Hilbert e dos gêmeos João e Francisco. “Estamos ansiosos pela chegada da nossa irmãzinha, que está na barriga da mamãe!”, escreveu ela, na legenda.