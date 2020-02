Murumuru: a manteiga que vai salvar seus fios

A semente de uma palmeira da região amazônica tem dado o que falar. É que dela é extraído um óleo que tem feito um sucesso daqueles em produtos de beleza! De seu óleo é produzida uma manteiga que ajuda a tratar a pele e os cabelos. “Também usada em cosméticos como hidratantes e batons, a manteiga de murumuru é emoliente e nutritiva”, conta Maya Colombani, diretora da L’Oréal, que lançou uma linha capilar com o ativo. E a manteiga dominou de vez a fórmula de xampus, condicionadores, máscaras… e provou que é um produtinho brasileiro dos bons! Entenda por que você não vai mais conseguir ficar sem ela.

Por que usar?

Produtos com manteiga de murumuru são ideais para cabelos volumosos, típicos das brasileiras. “Eles domam os fios e têm ação antifrizz”, explica Maya. Também são indicados para tratar os fios danificados pela ação do vento, sol, chapinha e até da tintura. O efeito você vê de cara: menos volume e muito mais brilho! A longo prazo, você ganha fios hidratados e menos elásticos. E, pela matéria-prima ser nacional, esses produtos são bem mais baratos que o argan e monoi, por exemplo. Ou seja: motivos não faltam para você investir nos cosméticos com a famosa manteiga!

Argan ou murumuru?

Rica em ácidos láurico, mirístico e oleico, a manteiga de murumuru hidrata, nutre e amacia a pele. Nos cabelos, além de todos esses benefícios, ainda controla o volume. O óleo de argan, por sua vez, é rico em ácidos oleico e linolênico e forma uma película protetora nos fios, selando as cutículas. Por isso, é preciso estar atenta às necessidades de seus cabelos. Se eles estão hidratados e só precisam de proteção e brilho, o argan pode ser uma boa pedida. Mas, se a tintura e a chapinha deixaram seus fios bastante ressecados e quebradiços, prefira a manteiga. Ela é uma boa escolha para quando a cabeleira está bem detonada.

>> Testamos o Amazonian Oil, riquíssimo em manteiga de murumuru

Aliados poderosos

A manteiga de murumuru têm aparecido na formulação de diversos produtos, principalmente em máscaras condicionadoras:

Foto: Divulgação

1. O xampu Multi-Controle hidrata fios volumosos, L’Oréal Professionnel

2. O leave-in repara as pontas duplas, Natura

3. Rico também em jojoba, o Moisture Recovery condiciona cabelos secos, Joico

4. O condicionador Curly ativa os cachos, Charis

Foto: Divulgação

5. O xampu ideal para fios escuros Blackway não tem sal, Sachê

6 .Óleo capilar com açaí, coco e ervamate, Mutari

7. O leave-in Nutrity protege contra a ação do sol, Le Cliqué