Miniguia do cabelo tingido

Renovar a cor do cabelo faz bem a qualquer mulher, pois traz um monte de benefícios, a começar pela melhora da autoestima. Além disso, a nova aparência acarreta mais autoconfiança, faz nos sentir mais bonitas e abre um leque de produções até então limitado ao que nosso antigo visual permitia.

Mas essa mudança também requer uma série de precauções. Se você está pensando em alterar a tonalidade dos fios, precisa saber que esse tipo de transformação requer alguns cuidados diferenciados dos quais já está habituada. A seguir, respondemos algumas das principais dúvidas sobre o uso de tintura.

Todo cabelo pode ser pintado?

A princípio, sim. Porém, se os fios estiverem muito ressecados e/ou fragilizados por causa de procedimentos químicos, como relaxamento ou alisamento, o melhor é investir em um tratamento de reconstrução primeiro. Um cabeleireiro pode orientar sobre os procedimentos ideais.

Como escolher a coloração?

Existem vários tipos de coloração. A temporária cobre sutilmente os fios brancos, mas funciona apenas como uma espécie de “maquiagem”, já que seu efeito dura, em média, oito lavagens. A semipermanente não tem amônia e deposita o pigmento nos fios sem penetrar na parte interna, por isso não serve para clareá-los – em geral, disfarça os brancos e realça o tom natural do cabelo. Quem deseja obter uma cor mais duradoura deve investir numa tintura permanente. À base de amônia, ela abre a cutícula dos fios para fazer com que os novos pigmentos “grudem” e fixem a cor. Embora as tinturas hoje tenham ótima qualidade e, portanto, não agridem o cabelo, é bom lembrar que a coloração é um processo químico – e, como tal, exige atenção.

Como definir qual tinta devo usar?

Busque orientação profissional. Só um hair stylist é capaz de analisar não apenas a nuance que mais valoriza a sua beleza, como checar a saúde e o estado do seu cabelo. Fios muitos ressecados e desvitalizados, por exemplo, necessitam de uma hidratação poderosa antes de passar por um processo químico.

Pintar o cabelo afeta a saúde dos fios?

Sim, pois a tintura – principalmente a versão com amônia – corrói a camada superficial dos fios que, com o tempo, ficam secos, opacos e quebradiços. Pontas duplas também são um dano recorrente. Tonalizantes e colorações sem amônia, embora com resultado menos duradouro, são menos agressivas. Vale lembrar, porém, que muitos produtos contam com ativos que protegem os fios e minimizam os danos.

Existe alguma cor de tinta que cause menos danos?

Os tons castanhos e mais escuros oferecem menos riscos. Para ficar mais claro, o cabelo escuro precisa passar por outros processos químicos antes de ganhar uma tonalidade loira. Os naturais e virgens têm de ser descoloridos primeiro. Já os pintados devem se submeter à decapagem, procedimento que envolve oxidantes bem fortes, para remover os pigmentos artificiais.

O que muda na rotina de beleza?

Visitas esporádicas ao salão deverão fazer parte da sua agenda de beleza para manter as raízes do cabelo em dia. Os retoques dependem da cor escolhida – se for muito diferente do seu tom natural, a raiz vai ficar visível com maior rapidez. Também vai influenciar a quantidade de fios brancos. Além disso, é preciso hidratar os fios com maior frequência para evitar desbotamento, ressecamento e pontas partidas.

O cabelo tingido “sofre” mais no verão?

Com a chegada da temporada de calor intenso, as lavagens se tornam mais frequentes e, se você optar pela água quente, ela pode ressecar os fios e provocar o desbotamento. Ou seja, é essencial optar por uma temperatura de água de morna para a fria. Além disso, fatores como sol, vento, cloro e água do mar costumam deixar o cabelo mais embaraçado, seco e propenso a quebras e pontas partidas. A solução é blindar os fios com produtos com filtro solar na composição, que neutralizam a ação desses problemas.

Qual o segredo para a cor durar mais?

Para o tom permanecer por mais tempo, é obrigatório incluir no seu ritual diário de beleza produtos específicos para fios coloridos. A linha OX Cor Protegida, por exemplo, conta com shampoo, condicionador e ampolas de tratamento à base de goji berry, fruta com propriedades antioxidantes. Outros nutrientes fundamentais da fórmula são as vitaminas E e B2, que selam os fios e mantêm a cor no interior da fibra capilar, permitindo que a tintura dure por mais tempo. Sem sulfato, a linha também tem filtro solar e apresenta o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, com fragrâncias fixadoras concentradas. Os produtos são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais, garantindo a beleza do cabelo ao longo do dia, dia após dia.