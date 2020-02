Marco Antonio de Biaggi elege o castanho do verão

Na pele da personagem Diana de “Passione”, Carol Dieckmann ostenta a tintura do momento

Foto: TV Globo/Divulgação

Quando chega a estação mais quente do ano boa parte das mulheres corre ao salão para clarear as madeixas. Afinal, o verão pede fios mais claros e tem mesmo tudo a ver com os fios loiros e iluminados.

Mas o verão de 2011 chega com mais uma opção de tintura como aposta de sucesso, da família do castanho, atualmente usado por atrizes como Carolina Dieckmann e Penélope Cruz. Segundo o especialista Marco Antonio de Biaggi, a cor leva o nome de “iced-coffee”.

Penelope Cruz também adotou o castanho “iced-coffee”

Foto: Getty Images

“Esta cor é a mais comentada da temporada. O tom é o novo castanho, perfeito para quem não abre mão de ser morena, tem olhos claros (ou não) e quer estar sempre atenadíssima nas tendências”, afirma o cabeleireiro, em entrevista à revista NOVA.

O tom “iced-coffe” é um tipo de chocolate avermelhado e também enfeita também os cabelos de Fernanda Souza, a Thaísa de “Ti-Ti-Ti”. “O castanho é o novo loiro”, revela Biaggi. “Chegou a vez dos achocolatados e das cores que puxam para o café”, complementa.