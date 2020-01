Leticia Colin radicaliza e adota fios curtíssimos com microfranja

Leticia Colin é uma das atrizes mais versáteis desta geração, e como toda “camaleoa” não tem medo nenhum de se transformar. Ela, que já foi loira, morena e ruiva nos últimos anos, surpreendeu todo mundo na madrugada de sábado (20) para domingo (21), ao surgir em seu perfil do Instagram com o cabelo mais curtinho já adotado pela artista até agora.

Obra do cabeleireiro Neandro Ferreira, responsável também por cuidar dos fios de outros globais, como Fernanda Vasconcellos e Chay Suede, o novo corte de Leticia é curtíssimo, batido na nuca e com um leve repicado na frente do rosto, com alguns fios mais longos em camadas. O look conta, ainda, com uma microfranja retinha, milimetricamente cortada centímetros acima das sobrancelhas.

Olha só:

A mudança não é totalmente estética, e vem acompanhada por um novo papel na TV, já que a próxima personagem de Leticia será uma protagonista.

Ela viverá Amanda, uma médica de classe média alta que acaba caindo no mundo das drogas, na série original da Globo “Onde Está Meu Coração”, exclusiva para o Globoplay e ainda sem data de estreia definida.

De qualquer forma, Leticia pareceu bem à vontade com o novo visual, todo moderninho – é só espiar a legenda da foto postada por ela.

“Feliz demais de poder ser o que eu quiser!!!”, escreveu. É isso, né?